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Yasemin Adar'dan "sahte hesap" uyarısı

- Fransa'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi, Twitter'da "@YaseminAdarr", Instagram'da ise "@yaseminadar_" kullanıcı adıyla açılan hesapların kendisine ait olmadığını belirtti

Yasemin Adar'dan


ANKARA (AA) - Dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın güreşçi Yasemin Adar, sosyal medyada adına açılan sahte hesaplardan paylaşımlar yapıldığını bildirdi.

Yasemin Adar, yaptığı yazılı açıklamada, Fransa'nın başkenti Paris'te kadınlar 75 kiloda altın madalya kazanarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadığını ancak madalya töreninin ardından Twitter'da "@YaseminAdarr", Instagram'da ise "@yaseminadar_" kullanıcı adıyla sahte hesaplar açılarak, mesajlar atıldığını belirtti.

Dünya şampiyonu milli güreşçi, "Söz konusu Twitter ve Instagram hesapları ve atılan mesaj, yorum ve paylaşımlarla ilgili herhangi bir bağlantım olmayıp, bu hesapları açanlar hakkında kanuni girişimler şahsım ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığımızca başlatılacaktır. Sosyal medyada 'https://www.facebook.com/jasmin.adar' ve 'https://instagram.com.yasemin.adar' dışında başka bir hesabım yoktur." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Güreş ŞampiyonasıInstagramSosyal MedyaTwitterYasemin Adar
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