Yaşından fazla madalyası oldu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da yaşayan 11 yaşındaki Ecem Yaren Kılınç, babasının tavsiyesi üzerine başladığı teniste, 3 yılda 19 madalya kazandı.

Türkiye Tenis Federasyonunun düzenlediği 9 turnuvada 9 madalyaya ulaşan Ecem Yaren, okul sporlarında 2, il turnuvalarında da 8 madalya topladı.

Şehit Akif Güleş İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ecem Yaren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tenise 2014 yılında babasının yönlendirmesiyle başladığını belirtti.

Babasının da tenise ilgisi olduğunu dile getiren genç sporcu, "İlk katıldığım yarışma 2015 yılında Marmaris'te düzenlenen bir turnuvaydı. Burada üçüncü oldum. Hemen ardından Doğu Ferdi Tenis Şampiyonası'nda birinci oldum ve kendime güvenim arttı. Bundan sonra madalyalar gelmeye başladı. Haftada 3 gün ikişer saat antrenman yapıyorum. Hedefim, Türkiye'yi dünyada temsil etmek ve tenis sporunda adımdan söz ettirmek." ifadelerini kullandı.





- Okul sporlarında Türkiye'de 16. sırada

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ise Ecem Yaren'in okul sporlarında Türkiye'de 16. sırada yer aldığını belirtti.

Ecem Yaren'in başarısının kendileri için önemli olduğunu ifade eden Keleş, "Bilindiği üzere tenis özel okulların ve diğer kurumların üzerinde durduğu bir spor branşı. Yaren'in devlet okulunda bu dereceyi elde eden tek sporcu olması son derece sevindirici bir durum." dedi.

Antrenör İsmail Özer de Ecem Yaren'in başarısındaki sebeplerden birinin tenisi çok sevmesi olduğunu belirterek, hedeflerinin milli takım olduğunu kaydetti.