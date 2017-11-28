Yaşinli Dünya Kupası afişi





ANKARA (AA) - Sovyetler Birliği'nin efsane kalecisi Lev Yaşin'in yer aldığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nın resmi afişi, kamuoyuyla paylaşıldı.

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, cuma günü gerçekleştirilecek finallerin kura çekimi öncesinde Rusya 2018 Dünya Kupası'nın resmi afişinin Moskova metrosuna asıldığı belirtildi.

Rus sanatçı Igor Gurovich tarafından hazırlanan afişte, eski milli kaleci Yaşin, yer küreyi sembolize eden futbol topunu uçarak kurtarıyor.

Görsel hakkında değerlendirmelerde bulunan FIFA Genel Sekreteri Fatma Samoura, "2018 FIFA Dünya Kupası'nın resmi afişi, Rusya'nın sanatsal ve futbol mirasını düzgün yansıtan bir çalışma oldu. Yeşil sahaların bu denli önemli bir figürünün afişte gösterilmesi ve Rusya topraklarında gerçekleşecek turnuvanın kutlanması, bizim için gurur verici." ifadelerini kullandı.

1990 yılında hayata gözlerini yuman Lev Yaşin, 1950 ile 1970 yıllarında gösterdiği performansla kalecilik tarihinde çığır açan isimler arasında yer aldı. Kulüp kariyerinde sadece Dinamo Moskova forması giyen Yaşin, kale çizgisinin etrafından çıkmaya cesaret edemeyen diğer file bekçilerinin aksine yaptığı yerinde çıkışlarla döneminin kalecilik anlayışını değiştirdi. Atletik vücudu ve refleksleriyle bilinen Rus kaleci, kariyeri boyunca 150 penaltı kurtararak kırılması zor bir rekora da imza attı. Sovyetler Birliği formasını 78 kez giyen, ülkesinin 1956 Yaz Olimpiyatları ve 1960 Avrupa Uluslar Kupası'nı kazanmasında önemli rol oynayan Yaşin, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 20. yüzyılın en iyi kalecisi seçildi.