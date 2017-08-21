Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Palladium ekonomi 18. Sürmeli Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikleri
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda

Yasmani Copello Escobar için kutlama kokteyli

- 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide gümüş madalya kazanan milli atlet için sporcunun bağlı bulunduğu ENKA Spor Kulübünde kutlama organizasyonu düzenlendi

Yasmani Copello Escobar için kutlama kokteyli


İSTANBUL (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide gümüş madalya kazanan milli atlet Yasmani Copello Escobar için ENKA Spor Kulübü, kutlama kokteyli düzenledi.

Sporcunun bağlı bulunduğu ENKA Spor Kulübünün tesislerinde gerçekleştirilen organizasyona, kulüp başkanı Alparslan Tansuğ ve çok sayıda genç sporcu katıldı.

Organizasyonun başında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın gönderdiği mesaj okundu. Bakan Bak'ın mesajında, Yasmani Copello Escobar'ın, başarısıyla tüm ülkeye büyük bir mutluluk yaşattığı, kendisinden yeni başarılar beklendiği vurgulandı.

Başkan Tansuğ da Escobar'ın kazandığı başarıdan dolayı büyük gurur duyduklarını ve bu başarının tüm genç sporculara örnek olması gerektiğini söyledi.

Organizasyonun kendisi için sürpriz olduğunu belirten Yasmani Copello Escobar ise yaptığı konuşmada, büyük mutluluk duyduğunu ve kutlamaya katılan herkese çok teşekkür ettiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Alparslan Tansuğ, Yasmani Copello Escobar'a bir şilt verdi.

2016 Rio Olimpiyatları'nda bronz, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Küba asıllı Yasmani Copello Escobar, son olarak Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 48.49'luk derecesiyle gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
16. Dünya Atletizm ŞampiyonasıAtletizmEnkaGençlik Ve Spor Bakanı Osman Aşkın BakOsman Aşkın BakYasmani Copello Escobar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5