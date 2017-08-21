Yasmani Copello Escobar için kutlama kokteyli





İSTANBUL (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide gümüş madalya kazanan milli atlet Yasmani Copello Escobar için ENKA Spor Kulübü, kutlama kokteyli düzenledi.

Sporcunun bağlı bulunduğu ENKA Spor Kulübünün tesislerinde gerçekleştirilen organizasyona, kulüp başkanı Alparslan Tansuğ ve çok sayıda genç sporcu katıldı.

Organizasyonun başında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın gönderdiği mesaj okundu. Bakan Bak'ın mesajında, Yasmani Copello Escobar'ın, başarısıyla tüm ülkeye büyük bir mutluluk yaşattığı, kendisinden yeni başarılar beklendiği vurgulandı.

Başkan Tansuğ da Escobar'ın kazandığı başarıdan dolayı büyük gurur duyduklarını ve bu başarının tüm genç sporculara örnek olması gerektiğini söyledi.

Organizasyonun kendisi için sürpriz olduğunu belirten Yasmani Copello Escobar ise yaptığı konuşmada, büyük mutluluk duyduğunu ve kutlamaya katılan herkese çok teşekkür ettiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Alparslan Tansuğ, Yasmani Copello Escobar'a bir şilt verdi.

2016 Rio Olimpiyatları'nda bronz, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Küba asıllı Yasmani Copello Escobar, son olarak Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 48.49'luk derecesiyle gümüş madalyanın sahibi olmuştu.