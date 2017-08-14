



İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı Spor Kulübünün altyapı çalışmalarını yaygınlaştırmak üzere başlattığı "Geleceğe Smaç Projesi"nin teknik koordinatörlüğüne, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın eski antrenörlerinden Reşat Yazıcıoğulları getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Yazıcıoğulları, yurt genelindeki tüm kampüslerin denetiminden, teknik ekiplerin yönetiminden ve yönlendirilmesinden sorumlu olacak. Reşat Yazıcıoğulları, tüm illerde yapılacak sporcu seçmelerinde, dikkat çeken sporcu adaylarını da değerlendirecek.

Yazıcıoğulları, yeni görevinin kendisini çok heyecanlandırdığını ve bu sezon iki bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Proje, 6-18 yaş arasında yüzlerde öğrenciye ve sporcuya ulaşmayı ve bu sporcular arasından çıkacak milli takım adaylarını Eczacıbaşı'nın İstanbul'daki merkezinde toplarken, diğer tüm sporculara da Eczacıbaşı kültürünü benimsetmeyi ve ülke genelinde mümkün olduğu kadar çok kız çocuğunu voleybolun içine çekmeyi amaçlıyor. Türkiye'de daha önce hiçbir spor kulübü tarafından denenmemiş, böyle bir projeye katılırken hiç tereddüt etmedim. Sporculuk ve antrenörlük kariyerimde pek çok şampiyonluk ve derece yaşadım ama bu proje ile kızlarımıza yeni fırsatlar sağlama ve yeni ufuklar açma fikri beni çok mutlu ediyor."