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Yediği dayak dünya şampiyonu yaptı

- Okulda dayak yediği için dövüş sporlarına ilgi duyan ve arkadaşlarının önerisiyle muay thai yapmaya başlayan 15 yaşındaki Fevzi Kurt, ilk kez katıldığı uluslararası organizasyonda dünya şampiyonu oldu - Milli sporcu Fevzi Kurt: "O gün iyi ki dayak yemişim. Onların sayesinde dünya şampiyonu oldum"

Yediği dayak dünya şampiyonu yaptı


MERSİN (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Mersin'de 5 yıl önce 7 kişinin kendisini dövmesi üzerine dövüş sanatlarına merak salarak muay thai sporuna başlayan 15 yaşındaki Fevzi Kurt, Türkiye'de elde ettiği başarıların ardından ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nda gençlerde birincilik kürsüsüne çıktı.

Okulda 7 kişinin kendisini dövmesi üzerine dövüş sporlarını öğrenmeye karar veren Fevzi Kurt, arkadaşlarının yönlendirmesiyle muay thaiye başladı.

Zamanla bu sporu profesyonel yapmaya karar veren ve antrenörü Ünal Alkayış yönetiminde çalışan milli sporcu, Türkiye'deki çeşitli şampiyonalarda 7 birincilik, 11 ikincilik, 4 de üçüncülük elde ettikten sonra Rusya'da 13-20 Kasım tarihlerinde yapılan Dünya Kupası'na katıldı.

Burada gençler 51 kiloda Kazak ve Rus rakiplerini yenen Kurt, ilk kez katıldığı uluslararası şampiyonadan birincilikle dönmeyi başardı.


- "O gün iyi ki dayak yemişim"


Fevzi Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda 7 kişinin kendisini dövmesi üzerine dövüş sanatlarına merak saldığını, bu şekilde spora başladığını söyledi.

Muay thaiyi öğrendikten sonra müsabakalara katıldığını ve kazandıkça bu spora bağlandığını anlatan Kurt, "İlk kez milli takıma gittiğimde çok heyecanlandım. İlk maçımda yenildim ancak sonradan kazanmaya başladım. Kazandıkça çok hoşuma gitti ve devam ettim. Milli takımla birçok maça çıktım ve birinciliklere elde ettim." dedi.

Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanınca daha iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini vurgulan Kurt, şöyle devam etti:

"Sabah koşu, akşam çalışma olarak günde 2 antrenman yaptım. Daha sonra milli takım kampına katıldım. Sonra Rusya'ya gittik. Rusya'da ilk maçımda Kazak rakibimi yendim. Rus rakibim zaten dünya şampiyonuydu ancak onu yenerek kendimi ispatladım. Dünya şampiyonu olmayı bekliyordum. Birincilik kürsüsüne çıkıp İstiklal Marşı'nı okutmak istiyordum ve bunu başardım."

Ailesinin desteğiyle dünya şampiyonu olduğunu vurgulayan Kurt, "O gün iyi ki dayak yemişim. Onların sayesinde dünya şampiyonu oldum." diye konuştu.

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