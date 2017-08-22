Yelken: Avrupa Optimist Takım Yarışı Şampiyonası

ANKARA (AA) - Yelkende Avrupa Optimist Takım Yarışı Şampiyonası, yarın İtalya'da başlayacak.
Türkiye Yelken Federasyonundan alınan bilgiye göre, Ledro Gölünde 23-27 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya Türkiye, 4 sporcuyla katılacak.
Serkan Dalgacı ve Adriana Karamanlieva Kaya'nın antrenörlüğünü yaptığı milli takım, Can Ertürk (Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi), Demir Dirik (Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü), Aslı Akbeniz (Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi) ve İclal Doğa Demirel'den (Marmara Yelken Kulübü) oluşuyor.