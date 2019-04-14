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Yelken: BAYK Kış Trofesi

- Organizasyonun 5. ayağı, 40 teknede yaklaşık 350 sporcunun katıldığı yarışlarla tamamlandı

Yelken: BAYK Kış Trofesi
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MUĞLA (AA) - Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübünce (BAYK) düzenlenen BAYK Kış Trofesi'nin 5. ayak yarışları tamamlandı.

Yedi etaptan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan organizasyonun 5. ayak ikinci gün yarışlarına, 40 teknede yaklaşık 350 sporcu katıldı. Yarışlar, IRC-A, IRC-B ve destek olmak üzere 3 ayrı sınıfta düzenlendi.

Tüm sınıflarda coğrafi rotada düzenlenen yarışların tamamlanmasının ardından IRC-B ve destek sınıfındakiler limana döndü. IRC-A sınıfındakiler ise ayrıca Bodrum-Karaada arasında kurulan parkurda şamandıra rotada bir yarış daha gerçekleştirdi.

Renkli görüntülerin oluştuğu beşinci ayak yarışlarında geçici sonuçlara göre, IRC-A 1 kategorisinde "Boreas", IRC-A 2'de "Orsa-Cheese Sailing", IRC-A 3'te "Stormy-Windy Sailing", IRC-B 1'de "Heaven Can Wait 2", IRC-B 2'de de "Blues 1- Çorlu Sailing Team" isimli tekneler birinci oldu.

Destek sınıfında ise "Deniz Cadıları Nora" isimli tekne ilk sırada yer aldı.

Beşinci ayak yarışlarında dereceye girenler, organizasyonun 4-5 Mayıs'taki altıncı ayak programı kapsamında düzenlenecek ödül töreninde açıklanarak kupalarını alacak.


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