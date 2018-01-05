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Yelken: Bodrum Kış Trofesi Yarışları başladı

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 19'u yabancı 172 sporcunun katıldığı Bodrum Kış Trofesi 1. Ayak Yarışları'nın startı verildi

Yelken: Bodrum Kış Trofesi Yarışları başladı


MUĞLA (AA) - Bodrum Kış Trofesi 1. Ayak Yarışları başladı.

Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünün ev sahipliğinde, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi'nin katkılarıyla düzenlenen yarışlarda 172 sporcu yelken açtı. İçmeler mevkisinde üç gün sürecek yarışların ilk gününde bazı yelkenliler devrilirken, sporcular zaman zaman zor anlar yaşadı.

14 kulüpten katılımın sağlandığı etkinlik, 22-27 Ocak'ta Fethiye'de yapılacak Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Kış Kupası Yelken Yarışları için de hazırlık niteliği taşıyor.

Bodrum'da optimist ve laser sınıfında yapılan yarışlar 7 Ocak Pazar günü sona erecek.

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