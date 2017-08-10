Yelken Kanat Türkiye Şampiyonası başlıyor





DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde Yelken Kanat Türkiye Şampiyonası yarın yapılacak atlayışlarla başlayacak.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Çameli Kaymakamlığı ve belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyona yarın başlayacak ve 13 Ağustos'ta tamamlanacak.

Şampiyona kapsamında 20 sporcu bugün Yaylacık Dağı pist alanında deneme uçuşu gerçekleştirdi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava sporlarında önemli merkezlerden biri haline geldiklerini söyledi.

Arslan, 4 yıldır uluslararası yamaç paraşütü müsabakalarına ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Yamaç paraşütü etkinliklerimizle katılımcılarımız gökyüzünü renklendirmesini bekliyoruz. İlçemizde her yıl önemli etkinliklere imza atıyoruz. Böylelikle ziyaretçilere Çameli'nin doğal güzelliklerini yakından tanıtma fırsatı buluyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, geçtiğimiz mayıs ayında İstanbul, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Eskişehir'den gelen 25 paraşütçü ve 7 yelken kanat sporcusu, ilçedeki 2 bin 150 metre rakımlı Yaylacık Dağı'ndan uçuş gerçekleştirmişti.