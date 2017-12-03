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Yelken: Otokar Tirhandil Kupası 2018 Kış Trofesi

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan tekne türlerinden biri olan tirhandilleri tanıtmanın da amaçlandığı, Otokar Tirhandil Kupası 2018 Kış Trofesi yarışları başladı

Yelken: Otokar Tirhandil Kupası 2018 Kış Trofesi


MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Otokar Tirhandil Kupası 2018 Kış Trofesi yarışları başladı.

Era Yelken Kulübü tarafından düzenlenen ve 6 etaptan oluşan organizasyonun ilk ayak yarışlarına, 12 teknede yaklaşık 80 sporcu katıldı.

Her ayağı iki günden oluşan yarışların birinci etabının ilk gün yarışları, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamadı. Bodrum açıklarında ikinci gün yarışları ile yelken açan sporcular, birbirlerinin yanı sıra dalgalarla da mücadele etti.

Teknelerin saatteki hızı zaman zaman 40 kilometreyi geçerken, şamandıra rotada iki yarış gerçekleştirildi. Sporcular, yaklaşık 10 millik parkurda zaman zaman zor anlar yaşadı.

Organizasyon yetkililerinden Süleyman Uysal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, rüzgarın hızının fazla olması nedeniyle birinci ayak ilk gün yarışlarının yapılamadığını anımsattı.

Bodrum'da yarışabilen 20 tirhandilin olduğunu ve bunlardan 12'sinin yarışta yer aldığını belirten Uysal, "Tirhandil, bu bölgenin geleneksel tip tekne türü. Bu tekne türüne sahip çıkmak istiyoruz. Bu tür organizasyonlar düzenliyoruz. Her yıl daha da büyüyerek ilerliyoruz." diye konuştu.

Uysal, yapılacak değerlendirme sonucunda ilk ayak mücadelesinde dereceye girenlerin belirleneceğini ve 2. ayak yarışları kapsamındaki ödül töreninde kupalarının verileceğini söyledi.

Bodrum'a özgü olarak bilinen ve ilçede yapılan tekne türlerinden biri olan tirhandilleri tanıtmanın da amaçlandığı organizasyon, 13-14 Ocak 2018'de ikinci ayak yarışları ile devam edecek. Son etap yarışları ise 12-13 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

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