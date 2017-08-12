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Yelken: Turkcell Platinum Bodrum Challenge

- Organizasyonda yarışlar, Bodrum açıklarında başladı

Yelken: Turkcell Platinum Bodrum Challenge


MUĞLA (AA) - Turkcell Platinum Bodrum Challenge yelken yarışları, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı.

ORG Sports firmasınca Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen yarışlara, dört sınıfta 16 tekne katıldı.

Bodrum açıklarındaki mücadelelerde tekneler, IRC-A sınıfında iki şamandıra yarışında 12, IRC-B, destek ve tirhandil sınıfındaki ekipler ise 15,5 millik coğrafi rotada derece elde etmek için yelken açtı.

Organizasyon, yarın yapılacak yarışların ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

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BodrumBodrum Açık Deniz Yelken KulübüMuğlaTurkcellTurkcell Platinum Bodrum ChallengeYarisYelken
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