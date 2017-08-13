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Yelken: Turkcell Platinum Bodrum Challenge

- Bodrum ilçesinde iki gün süren yarışlar, ödül töreniyle sona erdi

Yelken: Turkcell Platinum Bodrum Challenge

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Turkcell Platinum Bodrum Challenge yelken yarışları sona erdi.

Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen yarışlara, 16 teknede 150 kişi katıldı.

Bodrum açıklarında gerçekleşen mücadelenin ikinci gününde ekipler, 12 millik coğrafi rotada mücadele etti. Dört sınıfta yapılan yarışların sona ermesinin ardından yarışçılar marinaya döndü.

IRC-A sınıfında "İskorpit UK Sails" isimli teknenin ekibi, IRC-B'de "Milta Bodrum Marina-Cape Horn", destek sınıfında "Su 3" ve tirhandil sınıfında ise "Gargantua" isimli teknenin ekibi birinci oldu.

Sınıflarında ilk üçe girenlere plaketleri düzenlenen törende, organizasyon yetkilileri ve Turkcell Platinum Pazarlama Müdürü Olcay Çakıcı tarafından verildi.

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