Yeni Başarılara İmza Atıyor

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Spor Kulübü Paletli Yüzme Takımı, Kayseri’de gerçekleştirilen Paletli Yüzme Gençler Türkiye Şampiyonası’ndan 1 altın, 6 gümüş, 2 bronz madalya ile döndü. U12 Sutopu Takımı ise, Enka Spor Kulübü tarafından düzenlenen 35. Sadi Gülçelik Turnuvası’nda başarılı bir performans sergileyerek bronz madalya kazandı.

Öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra spor, sanat ve bilim alanlarındaki gelişimlerini de destekleyen İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, Spor Kulübü ile katıldığı farklı yaş grupları ve alanlardaki müsabakalarda elde ettikleri madalyalarla başarılarını sürdürüyor.

İTÜ GVO Spor Kulübü Paletli Yüzme Takımı, Kayseri’de gerçekleştirilen Paletli Yüzme Gençler Türkiye Şampiyonasından 1 altın, 6 gümüş, 2 bronz madalya ile döndü. Başarılı sporculardan Bilge Ayza Parlakyıldız, 200m suüstünde 10-11 yaş grubunda Türkiye şampiyonu olurken; 100m ve 50m suüstünde 10-11 yaş kategorisinde Türkiye 2.'si oldu. Sporcu Efe Boran Erzurumlu 200m, 800m ve 1500m suüstünde 14-15 yaş kategorisinde Türkiye 2.'si, 400m suüstünde aynı kategoride Türkiye 3.'sü oldu. Kerem Bilgi ise 50m çiftpalette 12-13 yaş kategorisinde Türkiye 2.'si, Ece Lal Özyaman 50m çiftpalette 12-13 yaş kategorisinde Türkiye 3.'sü olarak ailelerini ve antrenörlerini gururlandırdı.

İTÜ GVO Spor Kulübü U12 Sutopu Takımı ise, Enka Spor Kulübü tarafından düzenlenen 35. Sadi Gülçelik Turnuvası’nda başarılı bir performans sergileyerek bronz madalya kazandı.

‘’Su sporları fiziksel dayanıklılığın yanı sıra zihinsel yeteneklere de katkıda bulunuyor’’

“Hedefimiz okulumuz öğrencilerinin başarılarıyla örnek olarak, her yaştaki öğrenciye su sporlarını sevdirmek ve akademik çalışmalarını sporun verdiği disiplinle desteklemek” diyen İTÜ GVO Spor Kulübü Başkanı Nevzat Özkök; sporun özellikle ergenlik döneminde stres yönetimine ve sağlıklı arkadaşlık ilişkileri kurulmasına da olumlu katkıları olduğunun altını çizdi. Su sporlarının fiziksel dayanıklılığın yanı sıra zihinsel yeteneklere de katkıda bulunduğunu, toplumsallaşma, arkadaşlık ve duygusal akıl yürütme gibi konularda çocukları geliştirdiğini belirtti.