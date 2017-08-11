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Yeni Malatya Stadı'nda ilk maç 26 Ağustos'ta

Yapımı sona eren ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı Yeni Malatya Stadı'nda ilk maç, 26 Ağustos'ta oynanacak.

Yeni Malatya Stadı'nda ilk maç 26 Ağustos'ta

MALATYA (AA) - Yapımı sona eren ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı Yeni Malatya Stadı'nda ilk maç, 26 Ağustos'ta oynanacak.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamad, 5 Ağustos'ta hizmete açılan 27 bin 44 seyirci kapasiteli Yeni Malatya Stadı'nın Evkur Yeni Malatyaspor'un seyircili oynanacak ilk maçına yetişmesi için hazırlıkların devam ettiği bildirildi.

Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacağı Osmanlıspor'u seyircisiz maçta Malatya İnönü Stadı'nda ağırlayacak Evkur Yeni Malatyaspor'un 3. haftadaki Antalyaspor maçını Yeni Malatya Stadı'nda oynamasının Türkiye Futbol Federasyonu ve diğer kurumlarca uygun görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, 26 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de başlayacak Antalyaspor müsabakasında Evkur Yeni Malatyaspor'un coşkulu taraftarıyla bütünleşip, seyircisinin gücünü yanına alacağı vurgulandı.

Muhabir: Orhan Yoldaş

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