Yeni Malatyasporlu futbolcular, takımdan memnun





MALATYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular Okechukwu Azubuike ile Aytaç Kara, takımın gösterdiği mücadeleden dolayı memnun olduklarını belirtti.

Azubuike, Malatya İnönü Stadı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, sezon başından beri çok çalıştıklarını ve bunun karşılığını gördüklerini kaydetti.

Ligin üçüncü haftasında sahalarında Antalyaspor ile oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmaya değinen Azubuike, "İyi mücadele ettik ancak kazanamadık." dedi.

Azubuike, yeni bir ligde mücadele ettiklerini anımsatarak "İlk maçta başta biraz heyecanlıydım. Zordu, rakipler de zorluydu. Ama birinci maçtan sonra üzerimdeki o heyecanı attım. İkinci ve üçüncü maç benim için kolay geçti." ifadelerini kullandı.

Sarı-siyahlı ekibin ön liberosu Aytaç Kara ise yeni kurulan bir takım olduklarını normalde böyle bir ortamda kaynaşmanın zor olduğunu vurguladı.

Şimdilerde takıma ısındıklarını ve yeni transferlerle daha güçlü olacaklarını dile getiren Aytaç, "Her şey sahada belli olur. Mücadeleni verdikten sonra hiçbir sıkıntı yaşamazsın. Antalyaspor maçıyla da bunu gösterdiğimize inanıyorum. Takım olarak çok iyi mücadele ettik. Pozisyonlar bulduk. İnşallah böyle devam eder ve istediğimiz sonuçları alırız." diye konuştu.



