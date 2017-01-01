"Yeniden Avrupa kupalarına katılmayı istiyoruz"

KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, ön elemeden de olsa yeniden Avrupa kupalarına katılmayı çok istediklerini bildirdi.

Kocaman, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, sezonun ikinci yarısındaki 18 maçın 10'unu iç sahada oynayacaklarını belirtti.

Aykut Kocaman, deplasman maçları içerisinde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray mücadeleleri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla içeride oynayacağımız maçlardaki puan ortalamamız bizi bir sıklet yukarıya çıkarabilir gibi gözüküyor. Eğer bunu başarabilirsek, ön elemeden de olsa yine Avrupa kupalarına katılmayı çok istiyoruz. Fikstür ve artık Avrupa kupası maçlarının olmaması bunu başarma adına ufak tefek olanaklar sunuyor."

Kocaman, geçen sezonun özellikle ikinci yarısındaki yakaladıkları büyük çıkıştan sonra UEFA Avrupa Ligi'ne direkt gitme fırsatını elde ettiklerini anımsattı.







- "Hakem yanlışlarının bizim tarafımıza olan bölümü fazlaydı"





Atiker Konyaspor'un sezonun ilk yarısında hakem hatalarından dolayı puanlar kaybettiğini iddia eden Kocaman, şu ifadeleri kullandı:

"Kaç puana mal olduğunu bilmiyorum ama UEFA Avrupa Ligi kadar bizi özellikle bu sene etkileyen ana faktörlerden birisi de doğal olan hakem yanlışlarının bu sezon aleyhimize olması oldu. Hakem yanlışlarının bizim tarafımıza olan bölümü fazlaydı. Bu da gerçekten puan kayıplarına neden oldu."



