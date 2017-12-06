



SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Süper Lig'in 15. haftasında 10 Aralık Pazar günü Medipol Başakşehir'i konuk edeceklerini ve bu karşılaşmadan puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Aybaba, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, lig lideri ile zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını vurguladı.

Oyuncuların bazı maçlara bakış açısının farklı olduğunu belirten Aybaba, "Rakibimizin gücünü ve oyuncu kalitesini biliyoruz, konumları zaten belli. Biz de nasıl tedbir alırız ve maçı nasıl lehimize çeviririz diye çalışıyoruz." dedi.

Futbolda her türlü sonucun olabileceğini aktaran Aybaba, "Yenilmez takım yoktur, futbol bu. Öyle maçlara gidiyorsunuz ki kaybetme ihtimalimiz yok diyorsunuz ama oyun içerisinde farklı şeyler çıkıyor. Bazı maçlarda da çıkmıyor, inşallah öyle bir maç olur. Bu maçtan mutlaka puanla ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.

Aybaba, kırmızı-beyazlı ekibin son üç maçını kazanamadığının hatırlatılması üzerine ise şunları kaydetti:

"Ligin son 6 haftasında çok zorlu bir fikstürümüz vardı. Trabzonspor ve Fenerbahçe ile oynadık, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile oynayacağız. Çok zor bir fikstür, oyuncularımız ellerinden geleni yapıyor. Futbolda şans faktörü de vardır, maalesef bazı maçlarda yöneten arkadaşların yaptığı şeyler bizim puansız ayrılmamıza neden oldu. İnşallah bundan sonraki 3 maçta da hem yönetenlerin hatası olmaz, hem de biz sahada daha doğru işler yaparız ve puanlarla ayrılırız."





- Antrenman





Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma çalışmasının ardından futbolcular çift kale maç yaptı.

Antrenmana izinli olan savunma oyuncusu Carl Medjani katılmazken, hafif sakatlığı bulunan defans oyuncusu Ziya Erdal ise takımdan ayrı koştu.

Süleyman Demirel İlkokulu ana sınıfı öğrencileri de kulüp tesislerini ziyaret ederek, teknik heyet ve futbolculara çiçek takdim etti.



