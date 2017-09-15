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Yenimahalle Belediyespor tura inanıyor

- Yenimahalle Belediyespor Başantrenörü Eler: "Rakibimiz karşısında favoriyiz"

Yenimahalle Belediyespor tura inanıyor


ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediyespor Başantrenörü Serdar Eler, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 1. eleme turunda, Yunan temsilcisi OFN Ionias karşısında favori olduklarını söyledi.

Eler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1. eleme turunda yarın Ankara'da oynayacakları OFN Ionias maçında galip gelmek istediklerini belirtti.

Kadınlar EHF Kupası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini vurgulayan Eler, "Rakibimiz karşısında favoriyiz." dedi.

Bu sezon öncesinde genç bir kadro oluşturduklarını anlatan Eler, "Tecrübeli oyuncu eksiğimiz var ama takıma güveniyoruz. Yeni oluşturduğumuz takımdan memnunum. Gençlerin mücadelesi ve kondisyonu gayet iyi. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Hentbolseverleri de destek için maça davet ediyoruz." diye konuştu.


- İki karşılaşma da Ankara'da


Başkent ekibinin, Yunan takımı OFN Ionias ile yapacağı karşılaşma, tarafların anlaşması sonrasında Ankara'da oynanacak.

THF Spor Salonu'nda yarın yapılacak maç saat 18.00'de başlayacak. İkinci maç ise 17 Eylül Pazar günü yine aynı saatte oynanacak. İki müsabakayı da Kosovalı hakem çifti Eshref Beqiri-Ilir Krasniqi yönetecek.

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