Yeşil sahaların 21 yıllık hakemi Deybet Gök

ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Antalya'da yaşayan eski milli atlet Deybet Gök, 21 yıldır TFF liglerinde ve UEFA ile FIFA'nın görevlendirdiği maçlarda hakemlik yapıyor.

Atletizmde Türkiye dereceleri bulunan eski milli sporcu 39 yaşındaki Deybet Gök, Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda eğitim görürken, Antalya'nın ilk kadın futbol takımında oynamaya başladı.

Takım yöneticisinin yönlendirmesiyle hakemlik eğitimine başlayan Gök, 1996'dan bu yana bölgesel maçlarda, TFF 2. ve 3. Liglerde, UEFA ve FIFA'nın atadığı maçlarda yardımcı hakem olarak görev alıyor.

Gök, son olarak 27 Kasım'da Finlandiya ve İsrail arasında oynanan 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında görev yaptı.





- "Hedefim Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek"





Hakem Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadın futbol takımında oynarken tercihini hakemlikten yana kullandığını söyledi.

Hakemliğe ilk başladığı günden bu yana hedefini hep yüksek tuttuğunu vurgulayan Gök, 2006'da B klasman hakemi, 2013'te FIFA yardımcı hakemi olduğunu ifade etti.

Ailesinin de desteğiyle hep başarıya odaklandığını aktaran Gök," Maçtan hiç anlamayan annem her maçımı izlemeye geldi. Sağlığım elverdiği sürece hakemliği devam ettirmeyi düşünüyorum. Hedefim yurt dışında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edebilmek." diye konuştu.

Gök, 21 yıllık hakemlik hayatında mesleğinin birçok artısını gördüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Sosyal çevrem genişledi. Her meslekten arkadaşım oldu. Kadın olarak bu işi yaptığımı gören herkesin takdirini kazandım. Hakemlik öz güvenimi artırdı. Maç sırasında konsantrasyonumu hep üst düzeyde tuttum. Tribünlerden yapılan tezahüratları ya da olumsuz sözlerin hiçbirini duymuyorum. Bugüne kadar hakemlikte herhangi bir şiddet görmedim. Belki bayan olmanın büyük bir avantajı var. Futbolun cinsiyeti yoktur. Şu anda futbol camiası kadınları kabullenmiş durumda. Zaten bütün liglerde bayan hakemlerimiz görev yapıyor; maç yönetiyorlar, yardımcı hakem olarak çıkıyorlar. 21 yıldır bana verilen maçlarda görev alıyorum. 'Futbol erkek işidir' diye bir kural yok. Spor kadına ve erkeğe özgüdür. Sahada kadın-erkek hakem yoktur, hakem vardır. Aldığımız eğitim erkeklerle aynı, antrenmanlarımız aynı. Geriye maç yönetmek kalıyor. Cesaretli olup kendilerine güvensinler."