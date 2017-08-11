Yeşil sahaların Trabzonlu teknik adamları





TRABZON (AA) - HAKAN YOLOĞLU - Türkiye'de profesyonel futbol liglerinde ve milli takımlarda bu sezon 12'si teknik direktör olmak üzere, Trabzon doğumlu 40 teknik adam görev yapacak.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Trabzon Şubesi'ne kayıtlı Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, 3. Lig ve milli takımlarda Trabzonlu 40 teknik adam çalışıyor.

Süper Lig'de 2 teknik direktör, 5 yardımcı antrenör, 1. Lig'de 3 teknik direktör, 8 yardımcı antrenör, 2. Lig'de bir teknik direktör, 3. Lig'de 6 teknik direktör, 12 yardımcı antrenör ve milli takımlarda Trabzon doğumlu 3 teknik adam görev yapıyor.





- Süper Lig'de 2 teknik direktör





Trabzonspor'da kaleci olarak 6 şampiyonluk yaşayan, bordo-mavili takımda uzun yıllar teknik direktörlük yapan ve Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş'ın başında bulunan Şenol Güneş, yardımcı antrenör olarak, kendisi gibi eski bir kaleci olan Mehmet Kulaksızoğlu ve Erol Malkoç ile çalışıyor.

1461 Trabzon takımıyla başarılı bir performans gösterdikten sonra Trabzonspor Teknik Direktörlüğüne getirilen Mustafa Akçay, özellikle Trabzonspor ve Osmanlıspor'un başında çıktığı Avrupa kupası maçlarında aldığı başarılı sonuçlarla adından sıkça söz ettirdi.

Yeni sezon öncesi Atiker Konyaspor ile anlaşan ve Süper Kupa kazanan Akçay'a, Trabzonspor'un eski futbolcusu Hüseyin Çimşir yardımcı antrenör olarak, Serkan Ünver ise teknik danışman olarak destek veriyor.

Diğer bir Trabzon doğumlu Mehmet Ak Süper Lig'in yeni takımı Göztepe'de, Tamer Tuna'nın yardımcılığını yapıyor.





- TFF 1. Lig'de 3 teknik direktör





TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile anlaşan teknik direktör Giray Bulak, ekibine kendisi gibi Trabzonlu olan ve bordo-mavili takımın eski iki futbolcusunu dahil etti.

Adana temsilcisinde Zafer Hızarcı yardımcı antrenörlük, Metin Aktaş ise kaleci antrenörlüğü yapıyor.

Futbola Trabzonspor altyapısında başlayan ve Gençlerbirliği, Fenerbahçe formaları giyen Metin Diyadin, Giresunspor'da oluşturduğu teknik ekibinde Trabzonspor'un eski futbolcusu Hayrettin Aksoy yardımcı antrenörlük, uzun yıllar Antalyaspor kalesini koruyan Adnan Karahan ise kaleci antrenörü olarak görev aldı.

Gurbetçi futbolcu olarak Beşiktaş, Trabzonspor ve Antalyaspor gibi takımların formasını giyen ve TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'u çalıştıran Trabzonlu Bayram Bektaş'ın ekibinde de Mehmet İpek, Osman Akyol ve Kemal Kurak, antrenör olarak hizmet veriyor.





- TFF 2. Lig'de tek Trabzonlu





TFF 2. Lig'de teknik direktör Ekrem Al, Trabzonlu tek teknik adam olarak dikkati çekti.

Eyüpspor'u çalıştıran Trabzonlu Ekrem Al, ekibini Trabzon dışından kurdu.





- TFF 3. Lig'de 6 teknik direktör, 12 yardımcı antrenör





TFF 3. Lig'de ise Trabzon doğumlu 6 teknik direktör görev yapıyor.

Bu ligde görev yapan teknik adamlar şöyle:

"1461 Trabzon: İlker Erdem, Cizrespor: İsmail Batur, Yomraspor: Raşit Çalık, Düzyurt: Ömer Ortakudaş, Arsinspor: Ulaş Ulusan, Van Büyükşehir Belediyespor: Erdoğan Yılmaz."





- "Bu sayıyı daha yukarılara çıkarmamız lazım"





Türkiye 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un Trabzonlu Teknik Direktörü Giray Bulak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde yaşayan Trabzonlu nüfusa bakıldığında, liglerde görev alan Trabzonlu teknik adam sayısının az olduğunu söyledi.

Bulak, Trabzonspor'un başarılı olması halinde Trabzonlu teknik adamların daha fazla talep edileceğini ifade ederek , "Trabzon'un nüfus oranına bakıldığı zaman Trabzonlu teknik adam sayısı fazla gibi görünüyor. Ancak Trabzonluların, Türkiye'deki dağılımına göre bu sayı azdır. Türkiye genelinde 5 milyon Trabzonlu yaşıyorsa, bu antrenör sayısı az." diye konuştu.

Geçmişte Trabzon'un Gençlik ve Spor Bakanı, Futbol Federasyon Başkanı ve Milli Takım Teknik Direktörü çıkardığını anımsatan Bulak, bunun Trabzon'a verilen değeri gösterdiğini kaydetti.

Giray Bulak, Trabzon'da futbolun diğer şehirlere göre daha fazla önemsendiğini belirterek, "O nedenle Trabzonspor şampiyonluklar yaşamış ve bu iddiasını hep sürdürmüştür. Şehrin futbolu çok sevmesi, özümsemesi ve ilgi duymasına bakıldığında, Türkiye genelinde çalışan Trabzonlu teknik adam sayısı az. Bu sayıyı daha yukarılara çıkarmamız lazım." ifadelerini kullandı.