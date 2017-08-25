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Yeşilgiresun Belediyespor Başantrenörü Uvalin:

- "Savaşan, mücadele eden, karşısındaki rakibe cevap verebilecek bir takım oluşturacağız"

Yeşilgiresun Belediyespor Başantrenörü Uvalin:

GİRESUN (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'un başantrenörü Mihailo Uvalin, "Savaşan, mücadele eden, karşısındaki rakibe cevap verebilecek bir takım oluşturacağız." dedi.

Uvalin, 19 Eylül Spor Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarını Giresun'da sürdürdüklerini belirtti.

İyi bir hazırlık dönemi geçirmek istediklerini ve sezona tam anlamıyla eksiksiz başlamayı hedeflediklerini aktaran Uvalin, "Başlangıç çok önemli. En iyi şekilde sezona hazırlanmaya çalışacağız. Diğer takımlara karşı güçlü durabilmemiz, onlara cevap verme adına çok çalışmamız gerekiyor. Rakiplerimizin durumlarını şu anda bilmiyoruz. Zaman içerisinde bunu göreceğiz ve ona göre tepki vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Uvalin, sert bir sezonun kendilerini beklediğini, ona göre kadro oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Görüşme halinde olduğumuz isimler var. Anlaşacağımız isimler olacak. Savaşan, mücadele eden, karşısındaki rakibe cevap verebilecek bir takım oluşturacağız." diye konuştu.





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HazırlıkSezonTahincioğlu Basketbol Süper LigiYeşilgiresun Belediyespor Başantrenörü Mihailo Uvalin
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