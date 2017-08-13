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Yeşilgiresun Belediyespor, iddialı kadro kurmak istiyor

- Kulüp basın sözcüsü Kocuk: "Yeni sezonda başarıyı hedefleyecek bir kadro kuracağız"

Yeşilgiresun Belediyespor, iddialı kadro kurmak istiyor


GİRESUN (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'da kulüp basın sözcüsü Şükrü Kocuk, yeni sezonda başarıyı hedefleyecek bir kadro kurmayı planladıklarını söyledi.

Kocuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta içi dış transferde ikisi yabancı olmak üzere 3 oyuncu ile sözleşme imzaladıklarını belirtti.

Kadro oluşturma çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Kocuk, "Önümüzdeki sezon 5 yabancı oyuncu ile ligde mücadele etmeyi planlıyoruz. İki isimle daha önce anlaşmıştık. 3 yabancı oyuncuyu daha kadromuza katacağız. Başantrenörümüz Mihailo Uvalin ile görüşecek ve oyuncuları belirleyeceğiz. Yerli isimlerle de görüşüyoruz. Yeni sezonda başarıyı hedefleyecek bir kadro kuracağız." diye konuştu.

Yeni sezonda da kadrolarında gelecek vaat eden genç isimlerin yer alacağını dile getiren Kocuk, "Gençlik projemiz, geçen sezon büyük başarı göstermişti ve şans tanıdığımız gençlerimizi Türk basketboluna kazandırmıştık. Projemiz, önümüzdeki sezon da devam edecek. Gelecek vaat eden isimler yine kadromuzda şans bulacak. Bu yönde de araştırmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Şükrü Kocuk, yeni sezon hazırlıklarına ay sonunda başlamayı planladıklarını ifade ederek, başantrenör Uvalin ile yapacakları toplantının ardından tüm hazırlık kampları ve maçlarına şekil vereceklerini sözlerine ekledi.

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