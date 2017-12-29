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Yeşilgiresun Belediyespor kötü gidişata son vermek istiyor

- Başkan vekili Güneş: "(Trabzonspor maçı) Saha ve seyirci avantajını iyi kullanarak parkeden mutlu ayrılacağımıza inancımız tam. Galip gelerek ligdeki kötü gidişata son vermek en büyük arzumuz"

Yeşilgiresun Belediyespor kötü gidişata son vermek istiyor


GİRESUN (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında 31 Aralık Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Yeşilgiresun Belediyespor'un başkan vekili Sertaç Güneş, maçı kazanarak kötü gidişata son vermek istediklerini söyledi.

Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde oynadıkları son 3 maçtan mağlubiyetle ayrıldıklarını belirtti.

Trabzonspor maçına ayrı bir önem verdiklerini ve bu karşılaşmayı kazanarak ligde yeni bir sayfa açmak istediklerini vurgulayan Güneş, "Trabzonspor ile Karadeniz derbisi oynayacağız. Bizim kadar rakibimiz de çıkış arıyor. O nedenle kazanmak için sonuna kadar mücadele edecekler." dedi.

Güneş, bu maçı kazanmanın kolay olmayacağına dikkati çekerek, "Saha ve seyirci avantajını iyi kullanarak parkeden mutlu ayrılacağımıza inancımız tam. Galip gelerek ligdeki kötü gidişata son vermek en büyük arzumuz." diye konuştu.

Trabzonspor karşılaşmasında Giresun halkından destek beklediklerini ifade eden Güneş, şunları kaydetti:

"Giresunlular bizim en büyük destekçimiz oldu. Evimizde onların katkılarıyla daha iyi sonuçlara imza atıyoruz. Trabzonspor maçında da bizi yalnız bırakmasınlar. Tribünleri doldurarak desteği vereceklerine inanıyoruz. Yeni yıla Trabzonspor karşısında galibiyet alarak mutlu girmek istiyoruz."

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GiresunTahincioğlu Basketbol Süper LigiTrabzonsporYeşilgiresun Belediyespor'un Başkan Vekili Sertaç Güneş
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