Yeşilgiresun Belediyespor Menajeri Apaydın:

GİRESUN (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'un menajeri Serdar Apaydın, önümüzdeki sezonda kadrolarında 5 ya da 6 yabancı oyuncu bulundurmayı planladıklarını söyledi.

Apaydın, 19 Eylül Spor Salonu'nda antrenmandan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezon için kadro kurma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Planlamalarının 5 yabancı üzerine olduğunu aktaran Apaydın, "3 yabancı oyuncu takıma kazandırdık. Kadromuzda 5 yabancının olmasını planlıyoruz. Ancak bunu 6'ya çıkarma ihtimalimiz de bulunuyor. Başantrenörümüz Mihailo Uvalin ile yönetimimiz yapacakları toplantı sonunda karar verecek. Yine yerli oyuncuların transferi konusunda da görüşme halinde olduğumuz isimler mevcut." diye konuştu.

Kulüp olarak altyapıya büyük önem verdiklerini, geçtiğimiz cuma günü 103 oyuncunun katılımıyla seçme gerçekleştirdiklerini ifade eden Apaydın, şöyle devam etti:

"Giresun'da basketbol altyapısı olmadan dışarıdan gelen oyuncuları burada tutmak çok zor. Taşıma suyla değirmeni döndüremeyiz. Basketbolcuların her türlü olanaklarından faydalanabilecekleri, kafalarını sadece basketbola verebilecekleri bir yer. Altyapıya bir atak yaptık. Önümüzdeki yılların planlamasını bu seneden yapıyoruz."

Sadece Giresun'da değil, çevre illerde de altyapı için organizasyonlar gerçekleştirdiklerine aktaran Apaydın,"Burada çok büyük potansiyel var. Çevre illerde de altyapı organizasyonları gerçekleştiriyoruz. A takıma oyuncu kazandırmalıyız. Her yıl oyuncuların değiştiği bir kulübün başarılı olma ihtimali az. Bu nedenle altyapınız güçlü olmalı. Biz de bunu hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.