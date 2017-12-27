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Yeşilgiresun Belediyespor'da Gagic ile yollar ayrıldı

GİRESUN (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'da Djordje Gagic ile yolların ayrıldığı bildirildi.Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sezon öncesi kadroya dahil edilen Sırp pivotun sözleşmesinin...

Yeşilgiresun Belediyespor'da Gagic ile yollar ayrıldı

GİRESUN (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'da Djordje Gagic ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sezon öncesi kadroya dahil edilen Sırp pivotun sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, 27 yaşındaki Gagic'e bugüne kadar yaptığı hizmetten ötürü teşekkür edildi.

Gagic, yeşil-beyazlı takımda bu sezon 12 maçta 8 sayı, 4,2 ribaunt ve 1,3 asist ortalamaları yakaladı.

Yeşilgiresun Belediyespor'da dün de başantrenör Mihaio Uvalin ile yollar ayrılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
BasketbolDjordje GagicTahincioğlu Basketbol Süper LigiYeşilgiresun Belediyespor
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