Yeşilgiresun Belediyespor'da sezon hazırlıkları başladı





GİRESUN (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'da, 2017-2018 sezonunun hazırlıkları başladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuların bu sabah özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, öğleden sonra da başantrenör Mihailo Uvalin yönetiminde 19 Eylül Spor Salonu'nda yeni sezon öncesi ilk antrenmanın gerçekleştirildiği, Giresun'daki çalışmaların iki hafta devam edeceği kaydedildi.

Ligin başlamasına 1,5 aylık bir sürecin bulunduğunun aktarıldığı açıklamada, "Bu periyot içerisinde yapacağımız takviyelerle hem kadromuzu güçlendireceğiz hem de sezona en iyi şekilde hazırlanacağız. Giresunluların heyecanını en üst seviyede tutacak ve izlerken herkese keyif verecek bir takım olacağız. Bunun için de çok çalışmamız gerektiğinin bilinci içerisindeyiz." ifadeleri kullanıldı.