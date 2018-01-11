Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Yeşilgiresun Belediyespor'da sponsor arayışları

- Kulüp başkanı Aksu: "Sponsorluk anlaşması için Avrupa merkezli bir firma ile görüşmelerimiz sürüyor"

Yeşilgiresun Belediyespor'da sponsor arayışları

GİRESUN (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'un kulüp başkanı Kerim Aksu, sponsor arayışlarının sürdüğünü söyledi.

Aksu, makamında düzenlediği basın toplantısında, kısıtlı bütçeyle Avrupa'nın en önemli liglerinden birinde başarıyı yakalamak için mücadele ettiklerini belirtti.

Giresun'dan yeterli desteği bulamadıklarını vurgulayan Aksu, bu nedenle kaynak arayışlarını Giresun dışında sürdürdüklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Sponsorluk anlaşması için Avrupa merkezli bir firma ile görüşmelerimiz sürüyor. Firma yetkilileri ile geçtiğimiz günlerde Giresun'da bir araya geldik. Sponsorluk için görüşmelerimiz oldu. Onların verecekleri kararı bekliyoruz. Biz umutluyuz. Olumlu sonuçlanması durumunda kulübe ciddi gelir sağlamış olacağız."

"Giresun" ismini gururla Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde temsil etmeye devam edeceklerini dile getiren Aksu, "Bu mücadelede Giresun halkını, iş adamlarımızı da yanımızda görmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
SponsorTahincioğlu Basketbol Süper LigiYeşilgiresun Belediyespor Başkanı Kerim Aksu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5