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Yeşilgiresun Belediyespor'dan destek çağrısı

- Kulüp başkanı Aksu: "Sadece belediyenin, birkaç yöneticinin çabasıyla bu takımı yürütemeyiz"

Yeşilgiresun Belediyespor'dan destek çağrısı

GİRESUN (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'un kulüp başkanı Kerim Aksu, takıma ekonomik anlamda destek istedi.

Aksu, Gedikkaya Mahallesi'ndeki Makine İkmal Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, kulüp olarak kentten yeterli desteği alamadıklarını belirtti.

Kulübün ekonomik yapısını sadece belediye imkanları ve yöneticilerinin destekleriyle götürmeye çalıştıklarını ifade eden Aksu, "Yeşilgiresun Belediyespor'a sahip çıkan bir tane kurum, bir tane şirket yok. O konuda sıkıntılıyız. Giresunspor da bizim, Yeşilgiresun Belediyespor da bizim. Bu şehrin takımları, yazık, günahtır. Bu ligin değerini bilemiyoruz. Sadece belediyenin, birkaç yöneticinin çabasıyla bu takımı yürütemeyiz." dedi.

Aksu, herkesin Yeşilgiresun Belediyespor'a gereken katkıyı sağlaması gerektiğini kaydederek, "Giresun'un değerlerine sahip çıkılmalı. 2010 yılında sıfırdan aldık. En üst lige yükseldik. Avrupa'nın en önemli liglerinden birisinde mücadele ediyoruz. Rakiplerimize bakın, çok güçlü sponsorlara sahip. Biz bir forma reklamı bulamıyoruz. Takıma sahip çıkmaya devam edeceğiz. Biz tek başımıza da kalsak bu şehrin sporuna gereken katkıyı yapacağız." diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
DestekFutbolTahincioğlu Basketbol Süper LigiYeşilgiresun Belediyespor Kulüp Başkanı Kerm Aksu
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