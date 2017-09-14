Yıldırım Demirören Spor Tesisleri açıldı

AYDIN (AA) - TFF 2. Lig takımlarından Nazilli Belediyespor'a ait Yıldırım Demirören Spor Tesisleri törenle açıldı.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in adının verildiği tesisin açılış töreninde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Hüsnü Güreli, Türk futboluna böylesi bir yerin kazandırılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Tesisin kurulmasında TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın önemli katkısı olduğuna dikkati çeken Güreli, "Ne pahasına olursa olsun yarışmacılığı ön planda tutmak yerine 'Hem yetiştir, hem yarıştır' anlayışının Türk futbolundaki bir çok sorunu çözeceğine TFF olarak inanıyoruz. Bu nedenle son derece modern bir tesis yapılması ve Nazilli Belediyespor'un futbolcularına hizmete sunulması bizleri çok mutlu etti." dedi.

Federasyon olarak böyle yerleri çoğaltmak hedefinde olduklarını vurgulayan Güreli, Nazilli Belediyespor'un bu tesislerde önemli başarılara imza atacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ise, "Nazilli Belediyespor'a hizmet etmekten onur ve gurur duyuyorum. Nazilli benim dördüncü evladım gibidir. Yaptığımız tesisler Nazilli'ye ve Türk futboluna armağan olsun." diye konuştu.

Kulüp başkanı Erdoğan Eker ise bu tesislerin Türkiye'ye örnek olacağını ifade etti.

Konuşmalar ve zeybek gösterisinin ardından protokol üyelerinin de katılımıyla açılış kurdelesi kesildi.

Açılışa, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, TFF Başkanvekili Ali Dürüst, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.







