Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape
Sinemada rekor kırıldı
Sinemada rekor kırıldı
Otomobil fiyatı artabilir
Otomobil fiyatı artabilir
70 bin konut yapacak
70 bin konut yapacak
ÖİV 53 lira olacak
ÖİV 53 lira olacak
Turizm cari açığı önler
Turizm cari açığı önler

Yıldırım Demirören'den yeni yıl mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, yeni yıl mesajı yayımladı.Demirören, federasyonun internet sitesinde yayımlanan mesajında, şunları kaydetti:"Üzüntü ve sevinçleriyle 2017'yi geride bırakıyor,...

Yıldırım Demirören'den yeni yıl mesajı


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, yeni yıl mesajı yayımladı.

Demirören, federasyonun internet sitesinde yayımlanan mesajında, şunları kaydetti:

"Üzüntü ve sevinçleriyle 2017'yi geride bırakıyor, yeni hedef ve umutlarla yeni bir yıla giriyoruz. Sporun barış, dostluk, kardeşlik gibi önemli değerlerinden vazgeçilmemesi ve fair play, yeni yıldaki en büyük dileğimiz. 2018'de 2020 Şampiyonlar Ligi finali ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylığımızı başarıyla taçlandırıp, Türk futboluna büyük değer kazandırmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu vesileyle vatanımız için canını feda eden şehitlerimiz ile spor camiasından kaybettiğimiz değerleri bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. 2018'in futbol ailesine, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyor, yeni yılınızı kutluyorum."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FutbolSüperligTürkiye Futbol FederasyonuYıldırım Demirören
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5