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Yıldız Dağı'nda "Valilik Kupası Kayak Yarışmaları" yapılacak

- Kayaklı koşu, snowboard ile alp ve kuzey disiplini kategorilerinde yarışların yapılacağı etkinlikler kapsamında meşaleli ve havai fişekli kayak gösterileri de gerçekleştirilecek

Yıldız Dağı'nda

SİVAS (AA) - Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde "Valilik Kupası Kayak Yarışmaları" düzenleneceği bildirildi.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışmaların ikincisi 1 Ocak 2017 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Kayaklı koşu, snowboard ile alp ve kuzey disiplini kategorilerinde yarışların yapılacağı Yıldız Dağı’ndaki etkinlikler kapsamında meşaleli ve havai fişekli kayak gösterileri de gerçekleştirilecek.

Dereceye giren sporcuların ödüllendirileceği yarışmalar için en geç 1 Ocak 2017 Pazar günü saat 12.00’ye kadar yarışmacı kabul edilecek.

Öte yandan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’ne gitmek isteyen vatandaşlar için yarışma günü, jandarma binası önünden saat 09.00'da ücretsiz otobüs seferi düzenlenecek.

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Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm MerkeziValilik KupasıYarısma
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