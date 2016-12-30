Yıldız Milli Erkek Voleybol Takımı'nın İzmir kampı





İZMİR (AA) - Balıkesir'de oynanacak 2017 CEV 19 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası ikinci tur hazırlıklarını İzmir'de sürdüren Yıldız Milli Takımı'nın başantrenörü Ümit Hızal, gruptan birinci çıkmak için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Hızal, Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesine yaptığı açıklamada, 2017 CEV 19 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası elemelerinde ikinci tur müsabakaları için 26 Aralık'tan bu yana İzmir'de devam ettikleri çalışmaların ikinci etabına 5 Ocak'ta Balıkesir'de başlayacaklarını belirtti.

İkinci tura ev sahipliği yapacak olmalarının avantajını vurgulayan Hızal, şunları kaydetti:

"Bu etapta karşılaşacağımız Karadağ, Hollanda ve Sırbistan ekiplerini geçmek şampiyonada öncelikli hedefimiz. Balıkesir etabını geçtikten sonra, 22-30 Nisan tarihlerinde, Macaristan'ın Györ ve Slovakya'nın Puchov kentlerinde yapılacak 2017 CEV 19 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası finallerinde ülkemizi temsil edebileceğiz. Gruptan birinci çıkmak için yoğun tempo ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. 13-15 Ocak tarihlerinde Balıkesirli voleybolseverlerin desteğini bekliyoruz."

Takım kaptanı Onur Çukur ise İzmir'deki kamp sürecinin son derece güzel gittiğini, takım içindeki arkadaşlık ve uyumun oldukça iyi seviyede olduğunu belirtti. Yeni bir teknik kadrolarının oluğunu bildiren Onur Çukur, "Onların da desteği ile eleme aşamasını istediğimiz şekilde bitirip, asıl hedefimiz olan Avrupa Şampiyonası'nda en iyi dereceyi elde etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Balıkesir Yeni Voleybol Salonu'ndaki C Grubu maçlarında 13 Ocak Cuma günü Karadağ, 14 Ocak'ta Hollanda, 15 Ocak'ta ise Sırbistan'la karşılaşacak.