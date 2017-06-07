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Yıldız milli güreşçiler Bilecik'te kampta

- Yıldız Erkek Grekoromen Güreş Milli Takımı, Bosna Hersek'te 24-30 Temmuz'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını Bilecik'in Söğüt ilçesindeki kampta sürdürüyor - Milli Takım Teknik Sorumlusu Güngör: "Avrupa Şampiyonası'ndan güzel sonuçlarla dönmeyi hedefliyoruz. Daha sonra da Dünya Şampiyonası var"

Yıldız milli güreşçiler Bilecik'te kampta


BİLECİK (AA) - Yıldız Erkek Grekoromen Güreş Milli Takımı, Bosna Hersek'te 24-30 Temmuz'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na Bilecik'in Söğüt ilçesindeki kampta hazırlanıyor.

Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli takım, hazırlıklarını Söğüt Spor Salonu'nda sürdürüyor. 22 kişinin yer aldığı kampta sporcular, günde çift idman gerçekleştiriyor. Güreşçiler, antrenmanlarda teknik, kondisyon ve dayanıklılık üzerine çalışmalar yapıyor.

Milli Takım Teknik Sorumlusu Süleyman Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampta bulunan 22 sporcudan 10'unun Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edeceğini söyledi.

Güreşçilerden yarısının ilk kez milli takım kampına katıldığını aktaran Güngör, şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası'ndan güzel sonuçlarla dönmeyi hedefliyoruz. Daha sonra da Dünya Şampiyonası var. Çalışmalarımız devam ediyor. Şu an antrenmanlarımızı teknik, kondisyon ve dayanıklılık üzerine yapıyoruz. Bir sonraki kampımız, müsabaka dönemi kampı olacak. Müsabaka döneminden sonra Avrupa Şampiyonası'na hazır bir şekilde katılmış olacağız. Hedefimiz şampiyonluklar. Madalyaları alıp ülkemize getireceğiz.''

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BilecikGüreşKampSüleyman GüngörYıldız Erkek Grekoromen Güreş Milli Takımı
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