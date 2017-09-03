Yıldız milli güreşçiler, dünya arenasına çıkıyor

ANKARA (AA) - Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası yarın Yunanistan'ın başkenti Atina'da başlıyor.
Türkiye'nin 30 güreşçiyle yer alacağı şampiyona 10 Eylül'de sona erecek.
Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek Türk Milli Takımı'nın kadrosu şu sporculardan oluşuyor:
Serbest Milli Takım:
Yusuf Eryücel (42 kilo), Adem Burak Uzun (46 kilo), Doğan Kara (50 kilo), Tahsin Çetin (54 kilo), Cavit Acar (58 kilo), Ahmet Salim Yiğit (63 kilo), Umur Aybey (69 kilo), Ünal Karabacak (76 kilo), Ömer Ağtaş (85 kilo), Anıl Berk Kılıçsallayan (100 kilo)
Kız Milli Takımı:
Büşra Atansever (38 kilo), Zehra Demirhan (40 kilo), Şeyma Kızmaz (43 kilo), Bedriye Aksu (46 kilo), Zeynep Yetgil (49 kilo), Sinem Köroğlu (52 kilo), Elmas Çelik (56 kilo), Nurife Duman (60 kilo), Sevda Sarıgümü (65 kilo), Mehtap Gültekin (70 kilo)
Grekoromen Milli Takım:
Barış Erbek (42 kilo), Mükremin Aktaş (46 kilo), Mert İlbars (50 kilo), Muhammed Acar (54 kilo), Mustafa Sefa Yıldırım (58 kilo), Abdulkadir Saydam (63 kilo), Duran Tosun (69 kilo), Mücahit Aydın (76 kilo), Muhammed Furkan Dursun (85 kilo), Mehmet Atçı (100 kilo)