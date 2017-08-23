Yıldız tekvandocular Dünya Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak

ANKARA (AA) - Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası yarın Mısır'da başlayacak.
Şarm El-Şeyh'in ev sahipliği yapacağı organizasyon, 27 Ağustos Pazar günü sona erecek. Şampiyonada 10'ar erkek ve kız milli tekvandocu tatamiye çıkacak.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Yıldızlar Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek ay-yıldızlı sporcular şunlar:
Erkekler
Mert Dönmez (33 kilo)
Ömer Delibaşlar (37 kilo)
Yiğithan Kılıç (41 kilo)
Furkan Kadir Gürel (45 kilo)
Kadir Şantaş (49 kilo)
Mahmut Küskü (53 kilo)
İbrahim Uğur Kamburoğlu (57 kilo)
Yasin Yetiş Kaptan (61 kilo)
Ahmet Can Timağur (65 kilo)
İbrahim Tunca (+65 kilo)
Kızlar
Aleyna Demir (29 kilo)
Elif Su Gençyılmaz (33 kilo)
Azra Çavuş (37 kilo)
Zeynep Taşkın (41 kilo)
Tuğçe Cankurt (44 kilo)
Işıl Zafer (47 kilo)
Dilara Kartal (51 kilo)
Zeynep Şeyma Turhan (55 kilo)
Huriye Nur Ergin (59 kilo)
Bengüsu Yılmaz (+59 kilo)