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Yıldız tekvandocular Dünya Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak

- Mısır'da yarın başlayacak Dünya Yıldızlar Şampiyonası'nda 20 milli tekvandocu madalya mücadelesi verecek

Yıldız tekvandocular Dünya Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak


ANKARA (AA) - Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası yarın Mısır'da başlayacak.

Şarm El-Şeyh'in ev sahipliği yapacağı organizasyon, 27 Ağustos Pazar günü sona erecek. Şampiyonada 10'ar erkek ve kız milli tekvandocu tatamiye çıkacak.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Yıldızlar Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek ay-yıldızlı sporcular şunlar:

Erkekler

Mert Dönmez (33 kilo)

Ömer Delibaşlar (37 kilo)

Yiğithan Kılıç (41 kilo)

Furkan Kadir Gürel (45 kilo)

Kadir Şantaş (49 kilo)

Mahmut Küskü (53 kilo)

İbrahim Uğur Kamburoğlu (57 kilo)

Yasin Yetiş Kaptan (61 kilo)

Ahmet Can Timağur (65 kilo)

İbrahim Tunca (+65 kilo)


Kızlar

Aleyna Demir (29 kilo)

Elif Su Gençyılmaz (33 kilo)

Azra Çavuş (37 kilo)

Zeynep Taşkın (41 kilo)

Tuğçe Cankurt (44 kilo)

Işıl Zafer (47 kilo)

Dilara Kartal (51 kilo)

Zeynep Şeyma Turhan (55 kilo)

Huriye Nur Ergin (59 kilo)

Bengüsu Yılmaz (+59 kilo)

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Dünya Yıldızlar Tekvando ŞampiyonasıMadalyaMısırTatamiTekvando
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