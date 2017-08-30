ANKARA (AA) - BUĞRA ERSAVAŞ - Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yusuf Sayyıdan, Görme Engelliler B1 Futbol Ligi'nin 4. yıl önce kurulduğunu belirterek, "Görme Engelliler B1 Deplasmanlı Futbol Ligi'nde üst üste 4 kez şampiyon olduk. Bu sene 5. şampiyonluğa ulaşarak, yıldızı formamıza takmayı hedefliyoruz." dedi.

Sayyıdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüplerinin 2006 yılında kurulduğunu aktararak, "Türkiye'de yerel yönetim adına kurulan ilk görme engelli spor kulübüyüz. Hemen hemen hepsi lise öğrencisi birçok gencimiz vardı. Öğrencileri, üniversiteye hazırlarken, sporu başta rehabilitasyon gibi düşündük. Zaman geçtikçe rehabilitasyon başarıya döndü ve iş uluslararası boyuta geldi." diye konuştu.

7 branşta faaliyet gösterdiklerini ve 43 milli sporcuları bulunduğunun altını çizen Sayyıdan, "Kurulduğumuz yıl Avrupa Şampiyonası'nda iki haltercimiz kürsüde yer aldı. 1 altın ve 1 bronz madalya kazandıktan sonra, kulübe sarılmamız daha da üst seviyeye ulaştı. En başarılı olduğumuz branş ise B1 futbol. 2013 yılından itibaren deplasmanlı hale gelen ligde 4 kez art arda şampiyon olma başarısı gösterdik. Bu yıl 5. kez şampiyon olarak, yıldızı kazanan ilk takım olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Milli takımdaki 10 sporcudan 7'si bizim sporcumuz"





Yusuf Sayyıdan, kulübün başarısının milli takıma da yansıdığına değinerek, "Milli takımdaki 10 sporcudan 7'si bizim sporcumuz. Araştırmalarıma göre, bu kadar milli sporcunun aynı kulüpte bulunması dünyada bir ilk." dedi.

Ankara'da iki tane görme engelliler okulu olduğunu dile getiren Sayyıdan, şöyle devam etti:

"Bu okullarda öğrenim hayatını sürdüren sporcular, milli takımın ana kadrosunu oluşturuyor. Kulübümüzde bulunan herkes çok çalıştı. 2016 Paralimpik Oyunları'na Türk Milli Takımı, 29 sporcuyla katıldı. Bu sporculardan 9'u bizim kulübümüzün sporcusu. Bu rakam, kulüp olarak bizim göğsümüzü kabartıyor, çünkü azımsanmayacak bir orana sahibiz. Çankaya Belediyesi'nin bize tahsis ettiği saha sayesinde B1 futbolunda bir marka haline geldik. Buna altyapıyı da ekleyince başarı zaten kendiliğinden geliyor."

Başarıya giden yolda en önemli unsurun altyapı olduğunu vurgulayan Sayyıdan, "Altyapı ve çalışma, sporda çok önemli etkenler. Bu ikisini birbirinden ayrılmaması gerekiyor. Arkadaşlarımızı, çeşitli illere göndererek oyuncu seçimleri yaptırıyoruz. Bu çocuklarımız da kulüp başarısını duyunca bize gelmek istiyor. Başarı aynı zamanda herkesin gözünü size çevirmesini sağlıyor. Birçok kulüp, bizim sporcularımızı transfer edebilmek için çabalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sayyıdan, sadece B1 futbolunda değil aynı zamanda atletizm branşında da birçok başarılı sporcuyu bünyelerinde bulundurduğunun altını çizerek, "2016 Paralimpik Oyunları'nda kulübümüzün sporcusu Semih Temiz, atletizm branşında Türkiye'ye engelli tarihindeki ilk madalyasını kazandırdı. Atletizm Milli Takımı'ndaki 5 sporcudan 3'ü bizden çıktı. Bu da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor." şeklinde görüş belirtti.





- "Şımarmazsak, tek rakibimiz kendimiz oluruz"





Yusuf Sayyıdan, devletin engellilere verdiği desteğin artmasının kendilerini oldukça mutlu ettiğini belirterek, bu desteğin uluslararası başarıyı da beraberinde getirdiğini söyledi.

Uluslararası alanda alınan başarıları, rehabilitasyonda da başarılı olduklarının göstergesi şeklinde niteleyen Sayyıdan, şunları kaydetti:

"Başarılı sonuçlar gelince, aileler de çocuklarını spora yönlendirmeye başladı. Rehabilitasyon olarak başladığımız sporda uluslararası başarılar devletimizi de mutlu ettiğine inanıyorum. Eğer sporcusu, antrenörü ve idarecisi olarak biz kendimizi bozmaz ve şımarmazsak, tek rakibimiz kendimiz oluruz."



