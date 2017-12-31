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Yılın son derbisi Fenerbahçe Doğuş'un

- Sarı-lacivertliler, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş Sompo Japan'ı 76-71 mağlup ederek 2017'nin son derbisini kazandı

Yılın son derbisi Fenerbahçe Doğuş'un


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında konuk olduğu Beşiktaş Sompo Japan'ı 76-71 yenen Fenerbahçe Doğuş, 2017 yılının son derbisini kazandı.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada Beşiktaş Sompo Japan'a 76-71'lik skorla üstünlük kuran Fenerbahçe Doğuş, rakibi karşısında son maçlardaki üstünlüğünü sürdürdü.

Siyah-beyazlı ekiple ligde oynadığı son 15 müsabakayı da kazanan sarı-lacivertliler, bu galibiyetlerden son 3'ünü BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde elde etti.

Bu arada Fenerbahçe Doğuş, Sırp başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde resmi maçlarda Beşiktaş Sompo Japan'a karşı yenilgi yaşamadı.

Sarı-lacivertliler, Obradovic yönetiminde siyah-beyazlılarla yaptığı 13 resmi maçtan da galip ayrıldı.


- Atiba Hutchinson'dan destek


Beşiktaş Futbol Takımı'nın Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson, derbiyi salonda takip etti.

Süper Lig'e verilen arada tatile çıkmayarak İstanbul'da kalan Hutchinson, basketbol derbisinde siyah-beyazlı ekibi yalnız bırakmadı.

Tecrübeli oyuncu, karşılaşma öncesinde taraftarların isteğini geri çevirmeyerek üçlü tezahüratı yaptırdı.

Karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Hakan Özköse, Cihat Kumuşoğlu ve Emre Kocadağ da izledi.

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2017 YılıBasketbolBeşiktaş Sompo JapanFenerbahçe DoğuşTahincioğlu Basketbol Süper Ligi
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