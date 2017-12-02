Yılın son derbisinde kazanan Beşiktaş

İSTANBUL

1. dakikada Babel'in ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Cenk Tosun'un şutunda, meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

17. dakikada Quaresma sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı doğrudan kaleye gönderdi. Muslera son anda müdahale ederek topa sahip oldu.

22. dakikada Gomis'in kafayla verdiği pasın ardından Feghouli topla hızla ceza sahasına girdi. Feghouli'nin sağ çaprazdan şutunda savunmada kayarak topa müdahale eden Gökhan Gönül, kritik bir anda gol tehlikesini önledi.

31. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Feghouli ile paslaşarak ceza sahasına giren Rodrigues'in şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

39. dakikada Cenk Tosun kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak açısını kaybedince topu Oğuzhan Özyakup'a verdi. Oğuzhan Özyakup'un yerde kalmasının ardından topu önünde bulan Babel'in şutunda, meşin yuvarlak savunmada Ndiaye'den döndü. Daha sonra savunma topu uzaklaştırdı.

46. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Gökhan Gönül'ün sağdan yaptığı ortaya uzanan Muslera topu elinden kaçırdı. Cenk Tosun penaltı noktası civarında önünde bulduğu meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

67. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Quaresma'nın şutunda, top yandan dışarı çıktı.

Aynı dakikada Cenk Tosun'un pasıyla ceza alanının sağında topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un vuruşunda top Muslera'dan sekti. Seken topa Quaresma'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

70. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Babel'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top, ceza sahası içinde Tosic'in önünde kaldı. Tosic, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

90+1. dakikada Beşiktaş'ın üçüncü golü geldi. Fernando'nun kaptırdığı topu alan Medel hızlı çıkarak meşin yuvarlağı Negredo'ya aktardı. Savunmada iki rakibinden sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kalan Negredo, Muslera'yı da geçerek topu filelere gönderdi: 3-0

Beşiktaş derbiyi 3-0 kazandı.

Vodafone Park'ta ilk derbi galibiyeti

Siyah-beyazlı takım, Galatasaray'ı mağlup ederek Vodafone Park'taki ilk derbi galibiyetini de aldı.

2015-2016 sezonunda hizmete giren bu statta daha önce 3 derbi maçına çıkan Beşiktaş, bunlardan 2'sinde berabere kalıp, birinden de mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmalarda ligde Galatasaray ile 2-2 ve Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası'nda ise sarı-lacivertli ekibe 1-0 mağlup olmuştu.

"En az 4-5 gol kaçırdı"

Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide Galatasaray'ı 3-0 yenen Beşiktaş'ın kulüp başkanı Fikret Orman, elde edilen galibiyeti abartmaya gerek olmadığını söyledi.

Vodafone Park'ta yapılan maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Orman, "İyi oynadık, taraftarlarımızı mutlu ettik. En az 4-5 gol kaçırdık. Daha devre arasına gelmedik, çok da abartmamak lazım. Üç maçımız daha var. Onları kazanmaya bakacağız." diye konuştu.

"Oyuncularımı tebrik ediyorum"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin lider takımıyla önemli bir mücadele yaptıklarını belirterek, "Ligin son maçı değildi ama önemli bir karşılaşma olmasından dolayı ciddi oynadık. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Oynadığımız oyunun karşılığında hangi kelimeyi söylesem eksik kalır. Galatasaray karşısında oynadığı oyundan keyif alan ve keyif veren bir takımdık." dedi.

"Hepimiz bu takım için buradayız"

Galatasaray'ı zorlanarak da olsa yenebilecek mücadeleyi verdiklerini belirten Güneş, "Önemli olan güzel oynayıp kazanmak. Başkan da soyunma odasına geldi. Hem kendisine hem oyunculara söyledim. Bu oyunun karşılığında kelime yok. Hangisini söylesem eksik kalır. Oyunculara, doğru işler yaptıklarını ve birlikte bunu başardıklarını söyledim. Takımda hava çok güzel. Negredo, Cenk ilişkisini gördünüz. Lens kenarda kaldı. Genelde donuk bir ifadesi vardır ama o da oynamak istiyordu. Herkes, hepimiz bu takım için buradayız. Katkı yapmak için varız. Galatasaray karşılaşmasında bu vardı. Devam etmesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"Çok kısa üsrede çok baskılı oynadı"

Derbi maçta az süre almasına rağmen gol atmayı başaran Negredo'yu da tebrik eden Güneş, "Cenk'in attığına bir sevindiysem, Negredo'nun golüne iki sevindim. Çok kısa sürede çok baskılı oynadı. Allah da yardım etti." diye konuştu.

"Benim takımım iyi oynamadı"

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-0 yenildikleri derbi maçta kötü bir performans ortaya koyduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Hırvat teknik adam, Beşiktaş'ın daha iyi oynadığını belirterek, "Benim takımım iyi oynamadı. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Hak ettikleri 3 puanı aldılar." dedi.

Igor Tudor, oyuncularının atmosferden etkilendiğini aktararak, "Bugün kendimiz değildik. Kaybedebilirsin, kazanabilirsin ama mutlaka kendin olman lazım. Kendin gibi oynaman lazım. Bugün Galatasaray gibi oynamadık. Oyuncularımın atmosferden etkilendiğini gördüm, bu hoşuma gitmedi. Bugün ana nokta, kendimiz gibi oynayamamamızdı. Bugün çıkıp bildiğimiz oyunu oynamamız gerekiyordu. Benim en çok canımı yakan nokta bu. Tanıdığım Galatasaray bugün sahada yoktu." diye konuştu.

Tudor, kadroda 3 değişiklik yaptı

Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, geçen haftaya göre kadroda 3 değişiklik yaptı.

Hırvat teknik adam, ligde bundan önce oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de görev verdiği Selçuk İnan ve Yasin Öztekin'i yedeğe çekerken, sakatlığı nedeniyle ameliyat edilen Iasmin Latovlevici de kadroda bulunmadı.

Bu oyuncuların yerine kart cezaları biten Sofiane Feghouli ve Fernando Reges ile sakatlığı geçen Jason Denayer, Beşiktaş karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

Derbide kaleyi Fernando Muslera'ya emanet eden Igor Tudor, savunmayı Mariano Filho, Maicon Roque, Serdar Aziz ve Jason Denayer'den oluşturdu. Galatasaray'da ön liberoda Fernando Reges ve Badou Ndiaye, kanatlarda da Sofiane Feghouli ve Garry Rodrigues görev yaptı. Sarı-kırmızılı takımda forvet arkasında Younes Belhanda sahaya çıkarken, ileri uçta ise Bafetimbi Gomis forma giydi.

Başbakan Yıldırım da maçı izliyor

Başbakan Binali Yıldırım, Beşiktaş ile Galatasaray arasında yapılan derbiyi izlemek için Vodafone Park'a geldi.

Başbakan Yıldırım, karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile locadan takip ediyor.

Mücadeleyi 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de izliyor.

Feghouli ligde formasına kavuştu

Galatasaray'da cezası biten Sofiane Feghouli, ligde 3 maçlık aranın ardından formasına kavuştu.

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maçla cezalandırılan Cezayirli futbolcu, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında takımından ayrı kalmıştı.

Feghouli, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor ile oynanan maçın ilk yarısında forma giymişti.

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezası nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçını kaçıran Fernando da Beşiktaş derbisinde ilk 11'deki yerine döndü.

Sol bekte Denayer forma giydi

Teknik direktör Igor Tudor, Beşiktaş derbisinde savunmanın solunda Jason Denayer'i görevlendirdi.

Bu pozisyonda Latovlevici ile dönüşümlü olarak görevlendirdiği Martin Linnes'i yedek bırakan Tudor, formayı önceki maçlara stoper olarak çıkan Denayer'e verdi.

Belçikalı futbolcu, sakatlığı nedeniyle geçen haftaki Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosunda yer almamıştı.

Selçuk İnan, Beşiktaş karşısında ilk kez yedek

Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, 7 sezonluk sarı-kırmızılı takım kariyerinde ilk kez bir Beşiktaş derbisinde ilk 11'de görev yapamadı.

Karşılaşmada yedek kalan tecrübeli futbolcu, daha önce ligde 14, TFF Süper Kupa'da da 1 olmak üzere Beşiktaş ile oynanan 15 maça ilk 11'de başlamıştı.

Sarı-kırmızılı takım, Selçuk İnan'ın ilk 11'de başladığı 15 Beşiktaş maçından 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrılmıştı.

Öte yandan Igor Tudor'un anne ve babası da maçı tribünden takip etti.

Güneş, kadroda değişiklik yaptı

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile yaptığı derbi maçta siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, son lig mücadelesine göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Şenol Güneş, son haftalarda performansıyla eleştirilen Anderson Talisca'yı derbide yedek soyundurdu. Beşiktaş'ta bu oyuncunun yerine hücuma dönük orta saha görevini Oğuzhan Özyakup yerine getirmeye çalıştı. Süper Lig'de son olarak 10. haftadaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan Oğuzhan, 3 hafta sonra bu fırsatı bir kez daha yakaladı.

Siyah-beyazlı futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Grandmedical Manisaspor maçının ardından Galatasaray karşısında da ilk 11'de şans buldu.

Süper Lig'de bu sezon geride kalan 13 maçta da ilk 11'de sahaya çıkan Anderson Talisca ise ilk kez bir karşılaşmaya yedek başladı.

Savunma ideal kadrosuyla çıktı

Cezalı ve sakat oyunculardan dolayı Evkur Yeni Malatyaspor maçında savunmanın göbeğinde sıkıntı yaşayan Beşiktaş, Galatasaray derbisine ideal savunma kurgusuyla çıktı.

Evkur Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'de yer alan ancak ısınma çalışmaları sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılan Pepe, derbide ilk 11'de oynama fırsatı yakaladı.

Cezası nedeniyle son lig maçında takımını yalnız bırakan Dusko Tosic de Pepe ile savunmanın göbeğinde görev aldı. Gökhan Gönül ile Adriano Correia da sağ ve sol bekte oynadı.

Pepe'nin yaşadığı sakatlık nedeniyle Evkur Yeni Malatyaspor maçında son anda ilk 11'e dahil edilen Necip Uysal'ın yanı sıra Tosic'in yokluğunda oynayan Matej Mitrovic, derbi maçta yedekler arasında bulundu.

Kupa maçının golcüleri yedek kulübesinde

Beşiktaş'ın hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Grandmedical Manisaspor'u 9-0 yendiği maçta 4 gol atan Alvaro Negredo ile 3 gol kaydeden Jeremain Lens de yedek kulübesinde yer aldı.

Siyah-beyazlı ekipte cezası nedeniyle Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde kadroda yer alamayan Gary Medel, Galatasaray karşısında yedek soyundu. Beşiktaş'ta ayrıca Tolga Zengin, Mustafa Pektemek, Orkan Çınar ve Utku Yuvakuran da yedek olarak maça başladı.

Derbi maç öncesi dostluk yemeği

Beşiktaş ve Galatasaray kulüplerinin yöneticileri, derbi maç öncesi dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Vodafone Park'taki bir restoranda gerçekleştirilen yemeğe Beşiktaş Kulübü adına başkan Fikret Orman, yöneticiler Deniz Atalay, Ahmet Ürkmezgil, Berk Hacıgüzeller, Metin Albayrak, Cihat Kumuşoğlu, Hüseyin Mican ve Hakan Özköse, Galatasaray Kulübü adına da başkan yardımcıları Nasuhi Sezgin ve Eşref Alaçayır ile yönetim kurulu üyeleri Alper Narman, Ural Aküzüm, Ali Yüce, İsmail Sarıkaya, Mehmet Can Topsakal katıldı.

Başkan Orman, gazileri konuk etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Sekreteri Murat Bakbak, Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Kadınları Derneği Başkanı İlker Bayram, gaziler temsilcisi Şakir Gülmez ve gazileri kulüp binasında ağırladı.

Ziyarette siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Hakan Özköse de hazır bulunurken, gazilerle bir süre sohbet eden Fikret Orman, fedakarlıklarından dolayı onlara şükranlarını iletti.

"unutulmayANLAR" organizasyonun ilk konuğu Feyyaz Uçar

Beşiktaş tarihindeki unutulmayan olaylardan yola çıkarak Vodafone'un hayata geçirdiği "unutulmayANLAR" organizasyonun ilki gerçekleştirildi.

Vodafone Park'taki etkinliğin ilk konuğu ise siyah-beyazlı takımın eski golcülerinden Feyyaz Uçar oldu. "Vodafone KaraKartal Hareketi" kapsamında düzenlenen organizasyona Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ile Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy katıldı. Feyyaz Uçar, etkinlikte 1990-1991 sezonundaki şampiyonlukla ilgili anılarını katılımcılarla paylaştı.

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil de başarı, centilmenlik, rekorlar ve fedakarlıklarla dolu kulübün tarihinin bu şekilde anılmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ise Beşiktaş Kulübü ile gerçekleştirdikleri sponsorluk anlaşmasının başlangıcından bu yana Beşiktaş markasına ve Vodafone Park'a büyük yatırımlar yaptıklarını vurgulayarak, "Bu kapsamda 3 yıl önce hayata geçirdiğimiz Vodafone KaraKartal Hareketi ile Beşiktaşlı abonelerimize tarifeye ek aylık bir ücretle hem takımlarına destek olma hem de çeşitli ayrıcalıklardan yararlanma fırsatı sunuyoruz. Beşiktaş tarihindeki unutulmayan olaylardan yola çıkarak düzenlediğimiz unutulmayANLAR buluşmaları da Vodafone KaraKartallılara sunduğumuz ayrıcalıklardan biri." değerlendirmesinde bulundu.

Siyah-beyazlı taraftarlardan büyük destek

Siyah-beyazlı taraftarlar, Galatasaray derbisinde takımlarını yalnız bırakmadı ve Vodafone Park'ı tamamen doldurdu.

Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek verdi.

Bu arada Beşiktaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ısınma çalışmalarına "Engelleri ve ön yargıları birlikte aşalım" yazılı pankartla çıkarken, seremoni öncesi hakemler ve her iki takımın oyuncuları, "Engel olma destek ol" pankartıyla sahada yer aldı.