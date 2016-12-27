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Yılın teknik direktörleri Simeone ve Santos

- Atletico Madrid'in Arjantinli çalıştırıcısı Simeone, IFFHS tarafından kulüp kategorisinde ilk kez yılın teknik direktörü seçildi - EURO 2016'da Portekiz Milli Takımı'nı şampiyonluğa taşıyan Santos, milli takımlar bazında yılın teknik direktörlüğüne layık görüldü

Yılın teknik direktörleri Simeone ve Santos


İSTANBUL (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid'in Arjantinli çalıştırıcısı Diego Simeone, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından kulüp kategorisinde 2016'nın en iyi teknik direktörü seçildi.

IFFHS'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 56 ülkeden gazeteci ve uzmanların katılımıyla bu yıl 21. kez düzenlenen oylamada, 2016'nın en iyi teknik direktörleri belirlendi.

Kulüp kategorisinde, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan, La Liga'yı da 3. sırada tamamlayan Atletico Madrid'in başında bulunan Diego Simeone, topladığı 113 puanla bu ödüle ilk kez layık görüldü.

Real Madrid ile geçen sezon Şampiyonlar Ligi zaferi elde eden Fransız teknik adam Zinedine Zidane, 108 puanla 2. sırada yer aldı. İngiliz temsilcisi Leicester City'yi tarihindeki ilk Premier Lig şampiyonluğuna ulaştıran İtalyan Claudio Ranieri ise 86 puanla üçüncülüğü elde etti.


- Milli takımlar bazında en iyi teknik direktör Santos


Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos, IFFHS tarafından milli takımlar bazında 2016'nın en iyi teknik direktörü seçildi.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) Portekiz Milli Takımı'nı zafere ulaştıran Santos, topladığı 199 puanla bu ödülün sahibi oldu.

EURO 2016'da İzlanda Milli Takımı'na çeyrek final oynatarak dikkati çeken Lars Lagerback, 71 puanla ikinciliği elde etti. Aynı organizasyonda son 4'e kalan Almanya'nın teknik direktörü Joachim Löw, 62 puanla üçüncü sırada yer aldı.

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