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Yılmaz Vural'ın acı günü

- Deneyimli teknik direktörün babası Nurettin Vural vefat etti

Yılmaz Vural'ın acı günü

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Göztepe'nin teknik direktörü Yılmaz Vural'ın babası Nurettin Vural vefat etti.

Bir süredir İstanbul'daki bir hastanede tedavi gören 96 yaşındaki Nurettin Vural, bu sabah hayatını kaybetti.

Nurettin Vural'ın cenazesinin yarın Ataşehir Mimar Sinan Camisinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İzmit Büyük Derbent Tatar Nusretiye Köyü kabristanında toprağa verileceği bildirildi.

Göztepe Kulübü internet sitesi yayınladığı başsağlığı mesajında Nurettin Vural'a Allah'tan rahmet, Göztepe camiasına ve tüm yakınlarına sabır dilendi.

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Nurettin VuralVefatYılmaz Vural
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