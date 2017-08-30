Yogayı olimpiyatlara taşımak istiyoruz

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) tarafından, farklı ülkelerden 500 kişinin katılımıyla düzenlenen "Uluslararası Yoga Festivali" başladı.

UYF Başkanı Akif Manaf, Karahayıt Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen festivalde, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonun 6 gün süreceğini belirterek, amaçlarının insanları spora teşvik etmek olduğunu söyledi.

Uzun çalışmalar sonucunda yogayı bir spor dalı haline getirdiklerini anlatan Manaf, "Spor formatında yogayı uyguluyoruz. Son zamanlarda Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde yoga şampiyonaları düzenliyoruz." dedi.

Festivalin üçüncü gününde 2. Dünya Yoga Koreografi Şampiyonası düzenleyeceklerini dile getiren Manaf, şöyle konuştu:

"Binlerce üyemiz var. Astım, şeker ve sindirim rahatsızlıkları gibi bir çok rahatsızlığa yoga sporu iyi geliyor. O yüzden dünyanın dört bir tarafından insanlar Türkiye'ye gelip yoga sporunu uyguluyorlar. Biz yogayı bir spor olarak olimpiyatlara taşımak istiyoruz. Uluslararası olimpiyat komitesiyle görüşme halindeyiz."