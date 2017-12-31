



ANKARA (AA) - İLKNUR YURDAKUL - Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, 2017 yılında ilk kez düzenlenen branş eğitimlerinin, federasyona güç ve ivme kazandırdığını söyledi.

Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDF'de 1936'dan beri bazı eğitim sistemlerinin mevcut olduğunu belirterek, "Kasım 2016'da göreve geldiğimizde birtakım değişikliklere gittik. Programda yer almayan farklı eğitimlere yer verdik. Tarihimizde ilk kez bu yıl mihmandarlık, yürüyüş liderliği, spor tırmanış ve dağ kayağı eğitimleri yapılmaya başlandı. Bu da bize çok büyük bir ivme ve güç kazandırdı. Eğitimlere başvurular çok yoğun. Her hafta en az 2-3 faaliyetimiz oldu. Yoğun bir yıl geçirdik." diye konuştu.

Özellikle doğa yürüyüşünün yaygınlaşmaya başladığını dile getiren Başar, "Bunların kontrollü ve eğitimli bir şekilde yapılabilmesi için kulüplerimizde yürüyüş liderliği eğitimleri verildi ve belgelendirildi. 3 bin metrenin üzerindeki tırmanışlar için de yeni mihmandarlar yetiştirdik." ifadelerini kullandı.

Spor tırmanışın olimpik bir branş olduğunu hatırlatan Başar, "2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer almak için çok yoğun çalışıyoruz. İlk kez bu yıl yurt içi ve yurt dışında birer milli takım kampı yaptık. Dağ kayağında da ilk defa milli takım kampı gerçekleştirdik. Milli takım kampları genç sporculara ivme kazandırdı. Hedefleri daha iyi görmelerini sağladı. Milli takım kamplarının sayısını daha da artırmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- "Özellikle gençlere çok önem veriyoruz"





Yüksek irtifa tırmanışında çok başarılı bir sezon geçirdiklerini, 5 ve 7 bin metrelerde yurt dışında tırmanışlar yaptıklarını anlatan Başar, şunları kaydetti:

"7 binlik tırmanışlarda federasyonumuz açısından ilkler yaşadık. İlk kez bu yıl 22 yaşında bir sporcumuz 7 bin metrenin üzerine çıktı. Bu yaşlarda yüksek irtifa zordur, bu nedenle çok önemli bir başarıydı. Federasyon olarak özellikle gençlere çok önem veriyoruz. Bir diğer ilk ise 3 dağcımız aynı sezonda iki tane 7 binlik tırmanış yaptı. Bir kadın, 2 erkek sporcumuz aynı anda çok başarılı bir tırmanış gerçekletirdi. Tacikistan'da iki zirveye aynı sezonda çıktılar."

Spor tırmanış ve dağ kayağında hakem yetiştirilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Ersan Başar, şunları söyledi:

"Spor tırmanışta üç hakem kursu açtık. Belgelendirilmesi ve eğitimleri tamamlandı. Tırmanışla ilgili yurt dışından antrenör getirdik. Dağcılık, spor tırmanış ve dağ kayağı kursları açarak, antrenör sayısını belli bir seviyeye getirmek istiyoruz. Her ilde antrenörümüz olsun istiyoruz. Antrenörler belli bölgelerde yoğunlaşmış durumda. Dağcılıkta antrenör yetişmesi biraz uzun bir sürece bağlı, tırmanış tecrübesi ve bilgi birikimi gerektiriyor. Bu da zaman alıyor."





- "2018 Balkan Dağcılar Birliği Genel Kurulu'nu Bursa'ya aldık"





Ersan Başar, 2017 yılında Dünya Dağ Kayağı Şampiyonası'na ev sahipliği yaptıklarını hatırlatarak, "Erzincan Ergan Dağı'nda dünyadan birçok dağcı mücadele etti. Önemli ve başarılı bir organizasyondu. Bu yıl uluslararası ilişkiler anlamında güzel gelişmeler yaşadık. 2018 Balkan Dağcılar Birliği Genel Kurulu'nu Bursa'ya aldık. 2019'da da Dünya Dağ Kayağı Genel Kurulu, İzmir'de olacak. Başkanlık seçiminin de yer alacağı önemli bir toplantı. 2020'de yapılacak dünyanın en büyük dağcılık organizasyonu olan 90 üyeli Uluslararası Dağcılar Birliğinin genel kurulunu ülkemize almak için çalışmalara başladık." şeklinde görüş belirtti.

Federasyon bünyesinde bu yıl oluşturdukları Dağ Kazalarını İnceleme ve Araştırma Komisyonunun önemine de değinen Başar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu, 6 üye ve 1 başkandan oluşan 7 kişilik bir heyet. Çok önemli bir misyonu var. Hem ülkemizde hem dünyada birçok dağ kazası oluyor. Doğada yapılan tüm sporlarda kazalar olabiliyor çünkü birçok etken var. Sizin dağa hazır olmanız gerekiyor. Bilgi, birikim, tecrübe, eğitim gerekiyor. Kazalarda hep, 'insan faktöründen kaynaklanıyor' denilip geçiliyor, ana sebeplere inilmiyor. Dünyada bu komisyonun örnekleri pek yok. Bir ilk diyebiliriz. Bu komisyon, kaza olduğunda ana sebeplerini araştırıp, belgeleyip dünya literatürüne kazandıracak."