



ANTALYA (AA) - Fenerbahçe'nin Rus savunma oyuncusu Roman Neustaedter, sezon başındaki uyum sürecini atlattıktan sonra sergiledikleri iyi performansı ikinci yarıda da sürdürmek istediklerini söyledi.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde yapılan kampta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Neustaedter, "İyi ve sert antrenmanlar yapıyoruz. Harika şartlar var. Ligin ikinci yarısına hazır olabilmek için iyi bir şekilde çalışmaya ihtiyacımız var." diye konuştu.

Teknik direktör Aykut Kocaman'a alıştıklarını anlatan 29 yaşındaki stoper, "Sezon başında biraz süre gerekiyordu. Bu da son derece normaldir. 1-2 haftada oluşabilecek durumlar değil, 2-3 aylık bir sürece ihtiyacınız oluyor. Biz de bu süreyi geride bıraktık. O zamanı geride bıraktıktan sonra nasıl iyi oynadığımızı ve farklı performans ortaya koyduğumuzu hep birlikte gördük. Son dönemde 5 maç üst üste kazandık. Bunun devam etmesini umuyoruz. Yolumuza galibiyet serileriyle devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Devre arası kampı sonunda ikinci yarıya hazır olacaklarını vurgulayan Neustaedter, "Umarım gidişatımız böyle devam eder. Tabii ki seviyemizi biraz daha üst noktaya taşımalı ve kendimizi geliştirmeliyiz." şeklinde görüş belirtti.





- "Şartlar benim için pozitif noktaya geldi"





Fenerbahçe'de ikinci sezonunu geçiren Roman Neustaedter, daha fazla süre almasıyla ilgili, "Oluşan şartlar benim için pozitif noktaya geldi." dedi.

İyi antrenmanlar yaptıklarını ve kendini iyi hissettiğini anlatan Neustaedter, şunları kaydetti:

"Her zaman çalışmaya gayret gösteren, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan ve takımına katkı vermek isteyen bir oyuncuyum. Hocamız bana güven veriyor. Çok koşan bir takım haline gelmiş durumdayız. Fiziksel açıdan kendimizi iyi hissediyoruz. Bu durumun aynen devam etmesini istiyorum. Oyunumuza ve kendi futboluma odaklanmak amacındayım."

Sarı-lacivertli futbolcu, sezonun ikinci yarısındaki büyük maçları şimdiden düşünmediklerini aktararak, "Büyük maçlardan önce oynamamız gereken birçok maç var. Şu anda onlara odaklanmış durumdayız. Takım içindeki hiçbir arkadaşımın o maçlardan bahsettiğini duymadım. İstanbulspor ile oynayacağımız Türkiye Kupası maçına odaklandık. Maç maç gideceğiz. Çok ilerideki maçları düşünmek enerji kaybı olur." değerlendirmesinde bulundu.





- "Vagner Love'ı durdurmak gerçekten zor"





Roman Neustaedter, Süper Lig'de çok iyi forvetlerin bulunduğuna değinerek, Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı golcüsü Vagner Love'ın savunma oyuncuları için bir tehdit olduğunu ifade etti.

Vagner Love'ın hızlı bir oyuncu olduğuna dikkati çeken Neustaedter, "Topu orta sahadan alıp rakip savunmaya tehdit oluşturan bir futbolcu. Onu durdurmak gerçekten zor ama bu sezon onlara karşı oynadığımız maçta ya o kötü günündeydi ya da biz iyi bir iş çıkardık. Böyle oyunculara karşı oynamak ve onlarla mücadele etmek her zaman güzeldir. Onlardan daha iyi olduğunuzu göstermek istersiniz. Bu da güzel bir his oluşturur. Rakip takımlarda sadece Love değil, iyi forvetler var." diye konuştu.

Ülkesinde düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'yla ilgili görüşlerini de aktaran Rus futbolcu, "Orada olmak herkesin rüyasıdır. Rusya'da, kendi ülkemde oynanacak. Ailemden birçok kişi orada yaşıyor. Rus halkı olarak heyecanlıyız. Oyuncular da aynı şekilde heyecanı yaşıyor. Ben de yeni statlarda Dünya Kupası atmosferini yaşayacağım için sabırsızlanıyorum. Güzel bir hava oluşacağına inanıyorum. Fenerbahçe'de iyi oynamalıyım ki orada olabileyim." diyerek sözlerini tamamladı.