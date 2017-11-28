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Yunanistan Milli Takımı, Skibbe ile devam edecek

- Alman teknik direktör Michael Skibbe'nin sözleşmesi 2 yıllığına uzatılacak

Yunanistan Milli Takımı, Skibbe ile devam edecek


İSTANBUL (AA) - Yunanistan Milli Takımı'nın Alman teknik direktörü Michael Skibbe'nin sözleşmesi yenilenecek.

Yunanistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 52 yaşındaki Skibbe ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirildi.

Açıklamada, Skibbe'nin 30 Kasım Perşembe günü Yunanistan'ın başkenti Atina'da yeni sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Ülkesinde Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Hertha Berlin, Türkiye'de Galatasaray, Eskişehirspor, Kardemir Karabükspor, İsviçre'de Grasshoppers gibi ekipleri çalıştıran Skibbe, 2015'te Yunanistan Milli Takımı'nın başına geçmişti.

Skibbe yönetimindeki Yunanistan, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde grubunu ikinci sırada tamamladıktan sonra play-off turunda Hırvatistan'a elenmişti.

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FutbolYunanistan
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