Yunanistan'da basketbolun şampiyonu Panathinaikos Superfoods





İSTANBUL (AA) - Yunanistan Erkek Basketbol Ligi final serisinin beşinci maçında Panathinaikos Superfoods, konuk olduğu Olympiakos'u 66-51 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Serinin ilk ve üçüncü maçını deplasmanda kaybetmesine rağmen ikinci ile dördüncü karşılaşmaları evinde kazanan Panathinaikos Superfoods, Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan beşinci müsabakada da Olympiakos'a üstünlük sağladı ve seriyi 3-2 kazandı.

Serideki 5. maçın ilk periyodunu 17-14 geride bitiren Panathinaikos Superfoods, ikinci çeyrekte hücumda etkili oldu ve soyunma odasına 36-27 önde gitti. Üçüncü periyodu 57-37 önde tamamlayan deplasman ekibi, son çeyrekte de skordaki üstünlüğünü sürdürdü ve mücadeleden 66-51 galip ayrılarak, şampiyonluğa uzandı.

Öte yandan, karşılaşmanın bitimine iki dakika kala Olympiakos taraftarlarının çıkardığı olaylar ve sahaya attıkları yabancı maddeler nedeniyle hakemler soyunma odasına gitti. Taraftarların salon dışına çıkartılmasının ardından müsabakanın kalan bölümü oynandı.

Yunanistan basketbolunun iki önemli takımı, art arda 12. kez final serisinde karşı karşıya geldi.