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Yunus Mallı Bundesliga'da gol atmayı sürdürüyor

- Wolfsburg'un sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 3-0 mağlup ettiği maçta milli futbolcu Yunus Mallı birer gol ve asistle oynadı

Yunus Mallı Bundesliga'da gol atmayı sürdürüyor


BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 14. haftanın kapanış maçında Wolfsburg, ağırladığı Borussia Mönchengladbach'ı 3-0 yendi.

Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmada Wolfsburg, geçen hafta lider Bayern Münih'i 2-1 mağlup eden Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti.

Karşılaşmanın 4. dakikasında milli futbolcu Yunus Mallı'nın golüyle 1-0 öne geçen Wolfsburg, 25 dakikada Yunus'un pasında Daniel Didavi'nin fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 2-0'lık skorla üstün tamamladı.

İkinci yarıya da iyi başlayan ve 71. dakikada Josuha Guilavogui ile bir gol daha bulan ev sahibi ekip, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Ligdeki performansıyla dikkati çeken Yunus Mallı, son 4 haftada 4 gol kaydetti.

Bu sezon 3. galibiyetini alan Wolfsburg, 17 puanla 11. sıraya yükseldi.

Borussia Mönchengladbach ise 24 puanla 4. sırada kaldı.

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Borussia MönchengladbachBundesligaFutbolWolfsburgYunus Mallı
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