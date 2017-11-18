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Yüzyılın sporcusu Süleymanoğlu'nun vefatı

- Uluslararası Halter Federasyonu: "Birçok dünya rekoru kırdıktan, üç olimpiyat altını aldıktan ve 1988 Seul Olimpiyat Oyunları'ndaki inanılmaz performansının ardından bir dünya yıldızı haline geldi. Yüzyılın en iyi haltercisiydi"

Yüzyılın sporcusu Süleymanoğlu'nun vefatı


ANKARA (AA) - Uluslararası Halter Federasyonu (IWF), vefat eden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

IWF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Naim Süleymanoğlu'nun 50 yaşında hayata gözlerini yumduğu belirtilerek, sevenlerine ve Türkiye Halter Federasyonuna başsağlığı dilendi.

"Halter, bir efsanenin yasını tutuyor: Naim Süleymanoğlu" başlığıyla yayımlanan mesajda, milli haltercinin vefatının spor dünyası için çok büyük bir kayıp olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Fiziksel özelliklerinden dolayı kendisine 'Cep herkülü' lakabı takılmıştı. Birçok dünya rekoru kırdıktan, üç olimpiyat altını aldıktan ve 1988 Seul Olimpiyat Oyunları'ndaki inanılmaz performansının ardından bir dünya yıldızı haline geldi. Yüzyılın en iyi haltercisiydi ve 2001'de olimpiyat nişanına layık görüldü. IWF Onur Listesi'nde adı her zaman yaşayacak."

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Başsağlığı MesajıHalterNaim SüleymanoğluUluslararası Halter Federasyonu
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