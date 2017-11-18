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Yüzyılın sporcusu vefat etti

- Türkiye Futbol Federasyonu, Naim Süleymanoğlu'nun vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı

Yüzyılın sporcusu vefat etti


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yüzyılın sporcusu olarak nitelendirilen olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, Süleymanoğlu'nun elde ettiği başarılarla adını spor tarihine altın haflerle yazdığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Olimpiyat ve dünya şampiyonlukları ile spor tarihine ismini altın harflerle yazdıran ve Türkiye'nin gururu olan haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nun tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Cep herkülü lakaplı eski milli sporcumuza unutulmaz başarıları nedeniyle minnettar olduğumuzu ifade eder, her zaman saygı ve şükranla anacağımızı belirtiriz. Merhum Naim Süleymanoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."

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Anahtar Kelimeler:
BaşsağlığıNaim SüleymanoğluTürkiye Futbol Federasyonu
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