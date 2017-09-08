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Zağnosspor büyük düşünüyor

- Kulüp başkanı Baş: "Hem lig hem de Avrupa kupalarında başarılı olmayı hedefliyoruz"

Zağnosspor büyük düşünüyor


TRABZON (AA) - Kadınlar Hentbol Süper Lig'de mücadele eden Zağnosspor'un kulüp başkanı Abdülaziz Baş, hem lig hem de Avrupa kupalarında başarılı olmayı hedeflediklerini söyledi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, gelecek hafta başlayacak yeni sezon öncesi hazırlıklarını Trabzon 19 Mayıs Spor Salonu'nda sürdüren Zağnosspor'un antrenmanını ziyaret etti.

Kulüp başkanı Abdülaziz Baş ve antrenör Ahmet Rıza Ursavaş ile bir süre sohbet eden Öztürk, yeni sezonda başarı dilediği teknik ekip ve sporculara tatlı ikramında bulundu.

Zağnosspor'un Trabzon ve Türk sporuna renk kattığını, heyecan getirdiğini vurgulayan Öztürk, imkanları ölçüsünde bu zorlu yarışta kulübün her zaman yanında olacaklarını söyledi.

Başkan Baş ise, hem lig hem de Avrupa kupalarında başarılı olmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, "Trabzon'u ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için tüm imkanlarımızla seferber olduk. Bu yolda yanımızda daha çok kişinin yer almasını bekliyoruz." dedi.

Ligin ilk haftasında 16 Eylül'de Kastamonu Belediyespor'u konuk edeceklerini, ikinci hafta ise 20 Eylül'de deplasmanda Muratpaşa Belediyespor ile karşılaşacaklarını belirten Ursavaş da "Lige, bu iki önemli maçı kazanarak iyi başlamak istiyoruz. Sezon sonu hedefimiz yine Avrupa." diye konuştu.

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